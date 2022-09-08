Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю

Вадим Карасев

Премьер Трасс заявила о вступлении Британии в новую эру и призвала людей объединиться

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что с уходом из жизни королевы Елизаветы II у страны начинается новая эпоха. Ее слова приводит РИА Новости.

Трасс заявила о вступлении страны в новую эру и призвала британцев объединиться для помощи новому королю, Карлу III. «В то время как мы скорбим, мы должны объединиться, чтобы помочь ему нести важную ответственность, которую он несет за нас», — обратилась премьер Британии к гражданам страны.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.