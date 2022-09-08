Туктамышева снялась в очередной откровенной фотосессии, показав голую грудь
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Туктамышева снялась в очередной откровенной фотосессии, показав голую грудь

Туктамышева снялась в очередной откровенной фотосессии, показав голую грудь

25-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева известна своим поклонникам горячими фотосессиями. Знаменитая спортсменка накануне приняла участие в еще одной, выставив напоказ обнаженную грудь.

На одном из свежих снимков для издания "Спорт-экспресс" Елизавету Туктамышеву можно увидеть топлес.


При этом звезда фигурного катания прикрывает на фото свою обнаженную грудь коньками, которые висят у нее на шее.

"В этом сезоне пока катаюсь в старых коньках, новые еще не разносила. Любой человек, который надевал новую пару ботинок, поймет, как сложно к ним привыкнуть", - отметила спортсменка.

Туктамышева призналась, что любит свою квартиру, однако хотела бы переехать поближе к центру Петербурга - там больше небольших кафе и скверов.

Во время сезона не так много времени на досуг, но иногда здорово сменить обстановку <...> Иногда остается время на чтение. Люблю художественную литературу, а сейчас читаю "Анатомию человеческой деструктивности" Эриха Фромма. Книга идет немного тяжело, но есть много хороших мыслей. Советую!

Туктамышева исполнила тройной аксель

Звезда фигурного катания на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга накануне представила новую произвольную программу, в которой исполнила тройной аксель.

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании каталась под композицию Игоря Крутого "Одиночество".

"Год назад Авербух делал шоу по мотивам произведений Игоря Крутого. И он сделал программу, но Лиза в нее как-то не вписалась. И вот в этом году мы решили вернуться, и возвращение получилось удачным, она совсем выглядит по-другому, очень изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств и ощущений. Потому что одиночество требует не разрыва аорты, но какой-то тонкости и деликатности — у нее нет ни одного какого-то взрывного", - говорил журналистам тренер Туктамышевой Алексей Мишин.

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По материалам: uposters.ru

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