Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный рынок
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Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный рынок

Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный рынокНебензя обвинил коррупционеров на Украине в поставке вооружений Запада на черный рынок

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок. Его слова приводит РИА Новости.

«Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок», — обвинил он на заседании Совета безопасности ООН.

Небензя добавил, что власти западных стран делают из Украины мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в будущем могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. «Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов», — заключил он.

В своем выступлении Небензя также заявил о риске столкновения НАТО с Россией. По его словам, «опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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