В августе доход биткоин-майнеров вырос на 12%

По итогам августа совокупный доход биткоин майнеров составил $684,3 млн. Показатель вырос на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из отчета ForkLog.

При этом доля комиссий в доходах уменьшилась с 2,02% до 1,41%.

Данные: ForkLog.

Майнеры второй по капитализации криптовалюты за месяц заработали $829 млн — на 22% больше, чем в июле. Объем комиссионных поступлений практически не изменился, но их доля в общем показателе сократилась на 4%.

Данные: ForkLog.

Входящий в Digital Currency Group Барри Силберта Foundry USA продолжает удерживать лидерство среди биткоин-пулов по доле в хешрейте сети — 20,9%. К его показателю приблизился AntPool (19,3%), третью строчку рейтинга занимает F2Pool

Данные BTC.com

Совокупная вычислительная мощность сети цифрового золота на 6 сентября достигла 224,5 EH/s. Показатель постепенно возвращается к отметкам вблизи пикового значения от 11 июня (231 EH/s).





Данные: Glassnode.

В результате роста хешрейта биткоина сложность майнинга первой криптовалюты 31 августа увеличилась сразу на 9,26%. Сложность достигла максимума 11 мая на отметке 31,25 Т.

В преддверии The Merge хешрейт Ethereum после майских максимумов находится на отметках около 890 TH/s.

Данные: Glassnode.

Предположительно, часть майнеров криптовалюты постепенно переключается на добычу Ethereum Classic (ETC) не дожидаясь перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake. Об этом косвенно свидетельствует достижение форком эфира максимальных показателей хешрейта в начале сентября.

Аналитики JPMorgan допустили, что Ethereum Classic станет основным бенефициаром притока майнеров после The Merge.

Переключиться на добычу форка Ethereum пользователям предложили крупные пулы вроде Ethermine и AntPool.

Глава стоящей за развитием экосистемы Ethereum Classic организации ETC Cooperative Боб Саммервилл также призвал майнеров эфира подключаться к сети.

Напомним, сторонники форка PoW-форка Ethereum скептически оценили возможности блокчейна ETC принять освобождающиеся вычислительные мощности.