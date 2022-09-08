В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
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В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам

В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визамДепутат Шхагошев предупредил о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам

Политические последствия для Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, которые запретили въезд россиянам на свои территории, будут серьезными. Об этом предупредил член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает RT.

По словам депутата, странно, что страны, которые первыми бежали из СССР, в настоящее время применяют такие приемы в отношении русских.

Кроме того, парламентарий назвал данное решение русофобским железным занавесом и выразил уверенность, что этот же занавес сильно придавит страны Балтии и Польшу. Шхагошев подчеркнул, что имидж этих стран серьезно пострадает из-за подобного запрета.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о запрете с 19 сентября въезда в страну гражданам России, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он добавил, что таким же образом поступят и другие страны Балтии — Литва и Латвия, а также Польша.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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