В Госдуме запустят образовательную программу для членов молодёжного парламента
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В Госдуме запустят образовательную программу для членов молодёжного парламента

В Госдуме запустят образовательную программу для членов молодёжного парламента

Образовательную программу для членов молодёжного парламента предложил создать председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев. 

Об этом он рассказал на выездном заседании Молодёжного парламента, которое проходит в Нижнем Новгороде. С такой инициативой депутат обратился к председателю ГД Вячеславу Володину, который ее поддержал.


Молодых парламентариев научат выступать публично, правильно составлять нормативные документы и оформлять законопроекты, расскажут, как правильно отстаивать свою точку зрения и работать с аудиторией в интернете.

"Это значит, что мы сможем привлечь лучших политиков, профессионалов своего дела для работы с молодёжью. Для этого не всегда нужно собираться очно и тратить на это средства, программа может идти круглогодично в режиме онлайн, главное – постоянство", - сказал Метелев.

Еще одна инициатива Метелева направлена на создание социальных лифтов для молодёжи: он предложил ввести понятные критерии для оценки работы молодёжных парламентов, на основе которых можно было бы выделить наиболее успешные организации и перспективных лидеров. По мнению депутата, такими критериями могло бы стать количество проведённых законов и решений, представленность в парламенте различных Молодежных организаций, наличие ситуаций, когда права молодого человека были защищены, в том числе с помощью публичной политической активности.

Также депутат пригласил членов молодежных парламентов в регионах к сотрудничеству в рамках инициативы "Места для молодежи" проекта "Одобрено". Она посвящена решению проблемы оттока молодежи из российских регионов путём создания молодежных пространств, где молодые люди могли бы учиться, работать, приобретать навыки, находить единомышленников, со смыслом проводить досуг.

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По материалам: uposters.ru

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