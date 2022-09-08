В Мосгоризбиркоме разделили программный код для подведения итогов онлайн-голосования 9-11 сентября

Вадим Карасев

В Мосгоризбиркоме разделили ключ расшифрования дистанционного голосования. Данная мера позволить защитить голоса избирателей от любых вмешательств и сохранить результаты голосования неизвестными вплоть до самого окончания выборов, сообщает Общественная палата столицы.

Ключи шифрования необходимы, поскольку с ними никто не может узнать, за кого отдан тот или иной голос. Алгоритмы особым образом меняют информацию так, что понять ее без расшифровки становится невозможно. Для подведения итогов выборов голоса избирателей расшифровываются с помощью специального программного кода - ключа расшифрования.

Перед началом выборов специалисты создали два ключа – шифрования и расшифрования. Первый ключ в начале голосования 9 сентября в 8:00 опубликуют в сети блокчейн, он отобразится и на форме электронного бюллетеня. Ключ расшифрования разделён на пять частей – фрагментов кода. Флеш-карты с частями ключа поместили в специальные номерные сейф-пакеты, защищенные от вскрытия.

Как утверждает глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко, эта пара уникальна, поскольку для одного ключа шифрования должен быть только один ключ расшифрования:

"Шифрование гарантирует, что в процессе электронного голосования никто не сможет каким-то образом посмотреть, как проголосовал конкретный избиратель. При этом общая обезличенная статистика будет общедоступна. После соединения частей ключа на том же самом компьютере, где он был разделен, можно будет расшифровать информацию в блокчейне и узнать, как проголосовали москвичи, но при этом анонимность избирателей все равно будет сохранена", – объяснил чиновник.

В числе "хранителей" ключей: секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв, руководитель Мосгордумы Алексей Шапошников, член избиркома РФ Антон Лопатин, глава Совета муниципальных образований города Москвы, а также глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин.



"Нам предстоят выборы, уникальные по значению, масштабу и уровню конкуренции. Очень важно на всех этапах проведения голосования и подсчета голосов обеспечить соблюдение всех процедур, которые гарантируют легитимность выборов. Электронное голосование покажет результаты сразу после соединения ключа, но подсчет окончательных результатов с учетом голосования на множестве участков будет долгим и предельно тщательным, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что избранные кандидаты представляют большинство москвичей", – отметила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Компьютер, на котором проводилось разделение ключа, также был запечатан в пакет и передан на хранение в Мосгоризбирком. Вновь части ключей соединят 11 сентября после 20:00, чтобы запустить процесс подсчёта голосов.

Выборы в Совет депутатов муниципальных образований Москвы пройдут в столице с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители города, зарегистрированные в любом районе, за исключением Щукина, и большей части ТиНАО (в 2022 году муниципальные выборы состоятся только в Троицке).



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