Валерия вместе с внучкой залезла в сухой бассейн
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Валерия вместе с внучкой залезла в сухой бассейн

Валерия вместе с внучкой залезла в сухой бассейн
Певица Валерия три дня провела с внучкой Селин и даже сводила ее в парк развлечений. Валерия уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что посвятила себя музыке. Певица продолжает записывать новые хиты, давать концерты и сниматься в телепередачах. Вот уже несколько сезонов она является членом жюри в шоу «Маска». При этом артистка не перестает экспериментировать с образами. Недавно Валерия давала концерты на Крайнем Севере. Она успела щегольнуть в тренче и джинсах. Примечательно, что в Москве ей также пришлось утеплиться. Артистка на днях встретилась с внучкой Селин. После отпуска сын звезды Арсений Шульгин решил отдать свою дочку бабушке на три днях. Певица гуляла с крохой, а ее муж Иосиф Пригожин кормил малышку с ложечки и играл с ней. Примечательно, что 7 сентября Валерия решила отвести внучку в центр развлечений. Певица не скрывает, что с радостью придумывает занятия для Селин. На этот раз она вместе с малышкой залезла в сухой бассейн, который наполнен пластмассовыми шарами. Артистка в свои 54 года обладает хорошей физической подготовкой.
«Сегодня с Селинкой первый раз ездили в парк развлечений Joki Joya. Как же там здорово малышам всех возрастов, да и взрослым тоже. Так выглядит счастье», — написала звезда. Поклонники восхитились тем, как внимательно Валерия относится к малышке. Многие стали нахваливать артистку. «Это слишком мило», «Вы очень красивые!», «Пусть счастье не кончается никогда», «Какая красотка растет», «Миленькая кроха», «Какая вы крутая бабушка», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Валерия, певица
По материалам: z-aya

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