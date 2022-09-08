Великобритания нашла способ резко увеличить добычу нефти и газа

Вадим Карасев

Новый премьер Великобритании намерена увеличить добычу нефти и газа с помощью фрекинга

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о намерении отменить мораторий на добычу нефти и газа с помощью фрекинга (метод гидроразрыва пласта, опасный по экологическим соображениям) в тех районах, где это одобрит местное население. По словам нового главы кабинета министров, таким образом королевство сможет резко увеличить собственную добычу углеводородов, передает ТАСС.

Покончить с запретом сменщица Бориса Джонсона планирует в течение шести месяцев, чтобы уже весной страна могла воспользоваться собственными «огромными сланцевыми ресурсами». Решение позволит снизить давление на европейский энергетический рынок, а также уменьшить цены на топливо для населения.

Ранее Трасс уже заявляла, что собирается продвигать увеличение собственной добычи углеводородов, в том числе в Северном море. Предыдущее правительство объясняло введение запрета на фрекинг опасностью появления сейсмической активности.

С технологией гидроразрыва пласта связана так называемая «сланцевая революция» в США, где с начала века резко увеличили собственную добычу нефти и газа, став одним из ведущих мировых экспортеров. Этот метод вызывает серьезную критику со стороны экологов, в связи с чем был запрещен в ряде стран.

На фоне санкционного противостояния с Россией, связанного с вводом российских войск на территорию Украины, Европа столкнулась с резким ростом стоимости энергоресурсов, в первую очередь газа. Для борьбы с дефицитом топлива европейские страны намерены искать альтернативных поставщиков, задействовать альтернативные источники энергии, в том числе расконсервировать угольные станции, и ввести режим строгой экономии.

Российские власти уверены, что Евросоюз не сможет справиться с проблемой. В свою очередь руководство объединения подчеркивает, что контролирует ситуацию и уже обеспечило прохождение предстоящего зимнего периода. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на этой неделе указала, что Москва тщетно пытается добиться снижения санкционного давления с помощью газового шантажа, в рамках которого были остановлены поставки по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток».