Вирусолог описал одновременное заболевание гриппом и COVID-19
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Вирусолог описал одновременное заболевание гриппом и COVID-19

Вирусолог описал одновременное заболевание гриппом и COVID-19Вирусолог Альтштейн назвал низким шанс одновременного заражения гриппом и ковидом

Вирусолог Анатолий Альтштейн описал, что произойдет с человеком, если он одновременно заразится гриппом и COVID-19. Он объяснил, что с течением времени один вирус вытеснит другой. Лечение обоих заболеваний при этом одинаково, добавил ученый в ходе беседы с «Лентой.ру».

На данный момент коронавирус вызывает большее внимание медиков, чем грипп, заметил Альтштейн. «Ковид по-прежнему на сегодня дает несколько более высокую смертность, чем грипп, и чаще оставляет долговременные последствия. Если говорить о внимании к этим инфекциям, то ковид вызывает его больше, потому что пандемия продолжается», — указал медик.

Это не значит, что к гриппу нужно относится легкомысленно, подчеркнул специалист. «Он уже как будто стал привычной инфекцией, но вакцинироваться от него нужно. Грипп тоже может протекать тяжело», — добавил Альтштейн.

По словам специалиста, у гриппа и коронавируса довольно близкие симптомы. Отличить эти два заболевания друг от друга поможет тест на антиген, указал ученый. «В первую очередь определить, что перед нами, поможет тест. Есть очень удобные тесты, которые позволяют буквально за 15 минут поставить точный диагноз основанный на выявлении вирусного антигена. А простому человеку отличить одно заболевание от другого поможет понимание, насколько в его регионе в данное время распространен один из вирусов», — рассказал вирусолог.

Шанс заразиться одновременно коронавирусом и гриппом существует, однако пока он мал, считает Альтштейн. «Если вы посмотрите на данные, сколько в конкретный день заразилось ковидом, получите крайне маленький процент. Огромная страна в 150 миллионов человек, а заражается в день порядка 30 тысяч. Это очень маленькая часть популяции. У гриппа еще меньше. Позже этот процент будет нарастать», — отметил ученый.

При заболевании гриппом и коронавирусом одновременно человек не будет испытывать усиление симптомов, заявил вирусолог. По его словам, очень быстро один из вирусов подавит размножение другого. Лечение таких пациентов также не будет осложнено, считает Альтштейн, так как на начальных этапах оно одинаково для обеих инфекций.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что смертность от COVID-19 в России может вырасти вдвое в ближайшее время.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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