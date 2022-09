Виталик Бутерин спросил подписчиков о справедливой цене ENS-доменов

Виталик Бутерин узнал у своих подписчиков в Twitter, какую стоимость они считают справедливой за регистрацию домена в системе Ethereum Name Service (ENS).

What is a fair price that someone should have to pay to register and unconditionally guarantee ownership of a 5-letter .eth domain for 100 years? — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 4, 2022

В опросе поучаствовали 91 130 человек. Из них 49,8% посчитали, что приемлемая стоимость регистрации и владения пятибуквенным ENS-доменом в течение 100 лет не должна превышать $100.

Остальные варианты ответов собрали гораздо меньше голосов:

18,4% — от $100 до $999;

12,8% — от $1000 до $9999;

18,9% — от $10 000 и выше.

Некоторые пользователи Twitter назвали результаты опроса ожидаемыми. Один из комментаторов отметил, что домены и вовсе должны быть бесплатными.

It should be free.. A small amount of commission should be taken from the income — Lonelywolf (@Bigbull_freedom) September 4, 2022

Специалист из Coinbase Cloud Виктор Бунин заявил, что стоимость доменных имен в системе ENS «должна расти экспоненциально со временем».

In my proposed schemes, the new renewal cost would depend on how high the available bids were, so the benefit of paying a superlinear cost would be to lock in a price. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 4, 2022

«Хорошей экономике нужен оборот. 100 лет — это слишком много. Я бы, наверное, стремился к $1 млн для такого временного промежутка», — написал он.

В ответ основатель Ethereum пояснил, что в его схеме стоимость продления зависит от того, «насколько высоки доступные ставки». Преимущество, по его словам, заключается в фиксации цены.

За июль количество регистраций в системе доменных имен ENS достигло рекордных значений — 1,87 млн.

Месяцем позже показатель перешагнул отметку в 2 млн адресов. Активность пользователей усиливается по мере приближения перехода Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake в рамках обновления The Merge (ориентировочно 15-16 сентября).





Напомним, в начале июля неизвестный владелец домена 000.eth продал его на OpenSea за 300 ETH (около $316 000 на тот момент).

Другой пользователь проигнорировал сделку по продаже адреса amazon.eth на 1 млн USDC.