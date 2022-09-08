Водитель BMW узнал, что такое аквапланирование

Вадим Карасев

В плохую погоду, особенно в дождь, за рулем стоит быть максимально аккуратным. И желательно ехать хотя бы немного медленнее, чем тогда, когда асфальт сухой. Водитель BMW, к сожалению, в этот день узнал, что такое аквапланирование. Грубо говоря, это момент, когда шины автомобиля теряют частично или полностью сцепление с дорожным покрытием из-за водяного слоя. Этого водителя занесло и он врезался в отбойник, после чего столкнулся с автомобилем Ford Transit. Остается лишь надеяться, что он сильно не пострадал.