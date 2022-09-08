Володин поблагодарил главу парламента Китая за объективную оценку ситуации на Украине
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Володин поблагодарил главу парламента Китая за объективную оценку ситуации на Украине

Володин поблагодарил главу парламента Китая за объективную оценку ситуации на Украине

Россия борется за мир и безопасность, защищая своих граждан и противодействуя агрессии со стороны стран НАТО, которая развернулась на территории Украины. И во Всекитайском собрании народных представителей объективно оценивает ситуацию и роль США в происходящем. Об этом сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам его встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу 8 сентября.

«Мы обсудили ситуацию на Украине, в связи с чем хочется высказать слова благодарности уважаемому товарищу председателю Ли Чжаньшу за понимание, объективную оценку роли США в происходящем, и еще раз подчеркнуть, что наша страна борется за мир, за безопасность, защищая своих граждан и противодействуя агрессии, которая со стороны стран НАТО сегодня развернулась на территории Украины, борется с нацистским режимом и делает все для того, чтобы демилитаризовать Украину, и сделать все, чтобы мир пришел в украинские семьи", — сказал Вячеслав Володин.

Во время встречи Ли Чжаньшу отметил, что по вопросу Украины в парламенте Китая с полным пониманием относятся к российской озабоченности и российской позиции. «Я думаю, что суть украинского кризиса — это достойный отпор России в отношении американской провокации», — процитировала политика пресс-служба Госдумы.

Ли Чжаньшу прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Вячеслава Володина. Визит проходит с 7 по 10 сентября. Ранее глава парламента Китая принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. А 9 сентября запланирована встреча Ли Чжаньшу с лидерами фракций Государственной Думы.

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По материалам: pnp.ru

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