Voyager Digital проведет аукцион по продаже активов

13 сентября в 17:00 (Москва/Киев) криптоброкер Voyager Digital начнет аукцион по продаже активов среди квалифицированного круга участников в рамках процесса реструктуризации. Подведение итогов состоится 20 сентября.

В нем примут участие те, кто подал соответствующие заявки до 6 сентября.

Предложения могут варьироваться в вариантах различных решений по банкротству с точки зрения объема средств или уровня помощи в реорганизации.

Юрисконсульт Voyager Digital одобрит ту заявку, которую сочтет наиболее ценной для клиентов и кредиторов.

Согласно презентации от 4 августа, интерес проявили 22 фирмы. Среди них — Binance и FTX, согласно информации в СМИ.

Напомним, 5 июля Voyager Digital подал заявление о банкротстве. Компания указала суммарные обязательства в диапазоне от $1 млрд до $10 млрд.

Ранее власти США потребовали от криптоброкера удалить отсылки на защиту FDIC депозитов.

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