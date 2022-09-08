Web3-стартап экс-сотрудников Revolut привлек $78 млн

Бывший директор по доходам Revolut Алан Чанг собрал $78 млн для своего стартапа Tesseract, нацеленного на токенизацию рынка электроэнергии. Об этом сообщает The Block.

Сооснователем проекта выступил другой экс-сотрудник британской финтех-компании Чарльз Орр.

По словам Чанга, Tesseract привлек $30 млн в виде традиционного капитала. Остальная сумма была получена за счет продажи собственного токена.

В раунде финансирования приняли участие венчурные фирмы Balderton, Lakestar, Accel, Low Carbon, Ribit Capital, Box Group и бывший гонщик "Формулы-1" Нико Росберг.

Согласно LinkedIn, Чанг покинул Revolut в сентябре, хотя создал стартап девять месяцев назад. Сообщая об этом событии, в Insider его назвали "ключевым помощником" основателя Revolut Николая Сторонского.

В мае издание сообщило, что Tesseract привлек начальное финансирование от Balderton, Accel и Creandum при оценке в $150 млн.

Стартап планирует покупать электроэнергию из возобновляемых источников по фиксированным ценам и предлагать ее потребителям через соглашения о покупке. Последние Tesseract токенизирует. Каждый токен будет предоставлять право собственности на мощность 1 Вт в сети компании.

"Наши соучредители, Алан Чанг и Чарльз Орр, были одними из первых сотрудников Revolut, которую превратили из небольшого стартапа в финтех-успех стоимостью $33 млрд. Они сделали компанию прибыльной и привлекли более $500 млн венчурного капитала. Теперь они собираются сделать то же самое в сфере энергетики", — говорится в заявлении Tesseract.

Напомним, с начала года дружественная к криптовалютам Revolut сделала ряд дополнительных шагов в Web3-индустрию. В апреле компания подтвердила разработку кошелька для цифровых активов.

В мае Сторонский заявил о планах Revolut запустить собственный токен.

В августе финтех-компания получила разрешение Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, которое позволяет ей предлагать криптовалютные услуги в Европейской экономической зоне.