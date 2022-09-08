Жена Павла Прилучного заговорила о материнстве

Актер Павел Прилучный возможно скоро станет отцом. Артист рассказал о том, как начался его роман с Зепюр Брутян, на которой он женился весной этого года. Они познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке». Армянская актриса сразу же обратила на себя внимание женатого на тот момент Прилучного. Актер говорит, что Брутян была вежливой и общительной, чем и покорила его. «Хорошим воспитанием и скромностью. Еще во время съемок сериала «В клетке», где я был продюсером, обратил внимание на то, как она ведет себя на площадке с другими артистами, гримерами, костюмерами — это всегда показательно», — говорит актер. Сначала их связывали чисто рабочие отношения, а уже после развода Павел случайно встретился с Зепюр в торговом центре. Всего через три дня после первого свидания он решился сделать ей предложение. Актриса не испугалась такого стремительного развития событий. Уже в начале мая влюбленные обвенчались, а затем отправились в ЗАГС. Проведение свадебной вечеринки для друзей молодожены отложили на август.Брутян мечтает родить своему мужу как минимум двух детей. Прилучный уже воспитывает сына Тимофея и дочку Мию от брака с Агатой Муцениеце. Не исключено, что в будущем актер станет многодетным отцом. Зепюр, глядя на то, как классно её супруг общается с детьми, очень радуется возможности стать мамой. «С таким папой, как Паша, нужно иметь не меньше пяти детей. Хотелось бы сына, похожего на папу характером, и дочку», — сказала Брутян в интервью «Hello». Павел тоже настроен позитивно и говорит, что ему «уже пора» снова стать отцом. Он утверждает, что его сын и дочка уже тоже интересуются, когда у них родится брат или сестра. Интересно, что психологи в один голос говорят о недолговечности нового брака Прилучного. Вероника Степанова на днях заявила, что уже через пару лет пара со скандалом расстанется. По её мнению, Брутян зря связалась с актером, которого бывшего жена обвиняла в абьюзе.