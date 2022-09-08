Женщина, способная по запаху определить болезнь Паркинсона, помогла ученым разработать диагностический тест

Вадим Карасев

Живущая в Шотландии 72-летняя Джой Милн благодаря своему сверхчувствительному обонянию оказалось способной распознавать болезнь Паркинсона по запаху задолго до того, как проявятся ее клинические симптомы. Благодаря ей ученые теперь разработали диагностический тест для раннего обнаружения болезни.

Джой Милн заметила, что у ее ныне покойного мужа Леса изменился запах, когда ему было 33 года, — за 12 лет до того, как у него диагностировали болезнь Паркинсона. Она рассказывает, что ее муж, бывший врач, был полон решимости найти исследователя для изучения связи между запахом и болезнью Паркинсона, и они в 2012 году разыскали доктора Тило Куната (Tilo Kunath) в Эдинбургском университете. Кунат вместе с профессором Пердитой Барран (Perdita Barran) изучили способности женщины. Они полагали, что изменение запаха может быть вызвано химическим изменением кожного сала под влиянием болезни. В предварительной работе они попросили Джой Милн понюхать футболки, которые носили люди, страдающие болезнью Паркинсона, и те, у кого ее нет. Она правильно определила футболки, которые носили пациенты с болезнью Паркинсона, но также сказала, что одна футболка из группы людей без болезни Паркинсона пахнет болезнью, и восемь месяцев спустя у этого человека действительно была диагностирована болезнь.

Джой и ее муж считали, что выявленную связь необходимо использовать для ранней диагностики болезни. По словам Джой, неприемлемо, чтобы диагноз людям с болезнью Паркинсона ставился, когда у них уже есть высокая степень неврологического повреждения. «Я думаю, что это должно быть обнаружено гораздо раньше — так же, как в случаях рака и диабета, более ранняя диагностика означает гораздо более эффективное лечение и лучший образ жизни для людей. Было обнаружено, что физические упражнения и изменение диеты могут иметь огромное значение», — говорит Джой Милн.

Для этого необходимо было идентифицировать уникальную химическую сигнатуру в коже, связанную с болезнью Паркинсона, чтобы в конечном итоге выявлять ее с помощью простых мазков с поверхности кожи. И вот в 2019 году исследователи из Манчестерского университета под руководством Пердиты Барран объявили, что идентифицировали молекулы, связанные с болезнью. Теперь ученые разработали тест, используя эту информацию. Результаты, опубликованные в журнале Американского химического общества, подробно описывают анализ образцов с помощью масс-спектрометрии. Исследователи сравнили мазки 79 человек с болезнью Паркинсона со здоровой контрольной группой из 71 человека и подтвердили, что некоторые вещества содержатся только в кожном сале людей с болезнью Паркинсона.

Сейчас Джой Милн работает с учеными, чтобы выяснить, чувствует ли она запах других болезней, таких как рак и туберкулез. «Мне приходится ходить по магазинам очень рано или очень поздно из-за того, что люди пахнут духами, а в отдел химикатов в супермаркете я вовсе не могу зайти, — говорит она о своем обонянии. — Так что да, иногда это проклятие, но я также была в Танзании и проводила исследования по туберкулезу и раку в США. Так что это проклятие и благо». Она говорит, что иногда может чувствовать запах людей, страдающих болезнью Паркинсона, в супермаркете или на улице, но специалисты по медицинской этике сказали ей, что она не может им об этом сообщить.