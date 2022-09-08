Зюганов заявил, что КПРФ будет настаивать на мерах по развитию авиации
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Зюганов заявил, что КПРФ будет настаивать на мерах по развитию авиации

Зюганов заявил, что КПРФ будет настаивать на мерах по развитию авиации

Сегодня необходимо придать новое дыхание развитию авиации. Это важно, в том числе, для развития территорий Дальнего Востока, Севера и Сибири, заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в информагентстве « Интерфакс».

Во время седьмого Восточного экономического форума, который сегодня завершает свою работу, особое внимание было уделено развитию авиации, обратил внимание Зюганов.

«У нас 15 авиационных заводов в советское время производили 1,5 тысячи летательных аппаратов. Над одной Якутией летало до 500 самолетов. Над Красноярским краем — примерно 700. Было кому тушить пожары, было кому развивать регионы. Эти края пополнялись населением», — отметил он.

По словам парламентария, за последние 20 лет с Дальнего Востока, Севера и Сибири было почти два миллиона человек, и это абсолютно ненормально. Сейчас необходимо «придать новое дыхание развитию авиации», считает он. В том числе, речь идет о новейших технологиях, электроники, робототехники и станкостроении. Он также подчеркнул, что эти предложения вошли в программы КПРФ.

«10 шагов к достойной жизни» и «20 первоочередных мер по выходу из кризиса». «Мы будем настаивать и в новом сезоне (в осенней сессии — прим.ред.) на принятии этих решений», — заключил Зюганов. 

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По материалам: pnp.ru

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