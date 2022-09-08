Зюганов заявил, что КПРФ будет настаивать на мерах по развитию авиации

Сегодня необходимо придать новое дыхание развитию авиации. Это важно, в том числе, для развития территорий Дальнего Востока, Севера и Сибири, заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в информагентстве « Интерфакс».

Во время седьмого Восточного экономического форума, который сегодня завершает свою работу, особое внимание было уделено развитию авиации, обратил внимание Зюганов.

«У нас 15 авиационных заводов в советское время производили 1,5 тысячи летательных аппаратов. Над одной Якутией летало до 500 самолетов. Над Красноярским краем — примерно 700. Было кому тушить пожары, было кому развивать регионы. Эти края пополнялись населением», — отметил он.

По словам парламентария, за последние 20 лет с Дальнего Востока, Севера и Сибири было почти два миллиона человек, и это абсолютно ненормально. Сейчас необходимо «придать новое дыхание развитию авиации», считает он. В том числе, речь идет о новейших технологиях, электроники, робототехники и станкостроении. Он также подчеркнул, что эти предложения вошли в программы КПРФ.

«10 шагов к достойной жизни» и «20 первоочередных мер по выходу из кризиса». «Мы будем настаивать и в новом сезоне (в осенней сессии — прим.ред.) на принятии этих решений», — заключил Зюганов.