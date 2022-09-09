15 актёров, которые успели появиться в хитовом фильме до того, как стали звёздами, но об этом мало кто помнит
Бывает у вас такое — пересматриваете какой-то фильм и вдруг видите в кадре знакомое лицо актёра и актрисы, которых вы ну никак не ожидали здесь увидеть? И вы тут же тычете пальцем в экран, как Ди Каприо в известном меме, и восклицаете: «Он что, тоже тут снимался?!»
Если вам такое чувство незнакомо, мы покажем несколько актёрских появлений, о которых вы, вероятно, не знали или забыли. Хотя это странно, фильмы ведь хитовые, да и как таких исполнителей можно проглядеть?
Всё дело в том, что все картины из списка вы скорее всего впервые посмотрели уже более десяти лет назад, а актёры, о которых пойдёт речь, на тот момент не были звёздами кино, поэтому их участие вполне могло стереться из нашей памяти.
Хотя мы, конечно, не исключаем, что вы всё помните. Давайте проверим!
Майкл Фассбендер играл в фильме «300 спартанцев» (2006)
За три года до «Бесславных ублюдков».
Генри Кавилл играл в фильме «Звёздная пыль» (2007)
За шесть лет до «Человека из стали».
Рами Малек играл в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012)
За три года до сериала «Мистер Робот». А ещё помните ли вы, что Малек играл в трилогии «Ночь в музее»? А знали ли вы, что у него есть брат-близнец??
Розамунд Пайк играла в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)
За двенадцать лет до «Исчезнувшей». Для 23-летней актрисы роль злодейки в фильме про Джеймса Бонда стала дебютом в кино.
Брайан Крэнстон играл в фильме «Спасти рядового Райана» (1998)
За десять лет до сериала «Во все тяжкие».
Джонни Депп играл в фильме «Взвод» (1986)
За четыре года до «Эдварда Руки-ножницы».
Кристофер Уокен играл в фильме «Энни Холл» (1977)
За год до «Охотника на оленей», который принёс Уокену «Оскара».
Кэри Маллиган играла в фильме «Гордость и предубеждение» (2005)
За шесть лет до «Драйва».
Эндрю Гарфилд играл в фильме «Воображариум доктора Парнаса» (2009)
За год до «Социальной сети».
Александр Скарсгард играл в фильме «Образцовый самец» (2001)
За десять лет до «Меланхолии».
Дэниел Крейг играл в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)
За пять лет до «Казино Рояль».
Джесси Айзенберг играл в фильме «Таинственный лес» (2004)
За пять лет до «Добро пожаловать в Zомбилэнд».
Кстати, даже по этому кадру видно, что актёрский состав в фильме был ого-го. Мы как-то собирали список фильмов, каст в которых куда мощнее, чем вы помните, взгляните!
Бен Аффлек играл в фильме «Под кайфом и в смятении» (1993)
За четыре года до фильмов «В погоне за Эми» и «Умница Уилл Хантинг».
Вообще в этом фильме засветилось несколько сегодняшних звёзд. Помимо Аффлека и довольно известного появления Мэттью Макконехи, стоит отметить присутствие здесь Лив Тайлер и Рене Зеллвегер.
Нил Патрик Харрис играл в фильме «Звёздный десант» (1997)
За восемь лет до сериала «Как я встретил вашу маму».
Крис Хемсворт играл в фильме «Звёздный путь» (2009)
За два года до «Тора».
Бонус: Натали Портман играла в фильме «Схватка» (1995)
Это всего второй фильм в карьере Портман, но назвать её малоизвестной на тот момент актрисой всё же сложно, ведь за год до «Схватки» вышел «Леон». Ещё мало кто помнит, что актриса также появлялась в бёртоновском «Марс атакует!». И только спустя ещё два года в 1999 году вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», который переоткрыл уже взрослую версию Натали для массового зрителя.
Какие ещё подобные случаи вы знаете? И помнили ли вы о всех этих ролях?