16 любопытных и забавных случаев, когда надпись на табличке говорила одно, а реальность показывала другое
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16 любопытных и забавных случаев, когда надпись на табличке говорила одно, а реальность показывала другое

16 любопытных и забавных случаев, когда надпись на табличке говорила одно, а реальность показывала другое

Мы часто можем видеть таблички на заборах или столбах, которые обычно предупреждают нас о возможной опасности: осторожно, медведи, злая собака и т.д. Только вот действительная картинка не всегда совпадает с тем, о чём гласит эта надпись. Особенно если дело касается животных. Так как они и слышать не хотят, что там напридумывал человек, и делают всё по-своему. Поэтому вместо злой собаки мы можем увидеть, как по территории разгуливают страусы, а в загоне зоопарка милый пёс временно заменяет африканского гепарда.

Черепаха-хулиганка

Пандус для маленьких утят.

На 99% уверен, что это не гепард

Я тут побуду вместо злой собаки, ладно?

Осторожно, лось!

Вроде, сходства имеются…

Ты ли это, лама?

Место на парковке занято ястребом

Осторожно, слишком счастливый пёс!

Территория охраняется страусами

«Остерегайтесь моей жены! Собака не кусается»

Осторожно, не разбудите чёрного кота!

«Опасайтесь Джоуи»

Под охраной бельгийской овчарки малинуа

Пропала злая собака

Тебе чего тут надо?

На территории водятся медведи

Мне, конечно, приятно, но я — просто бульдог. И очень даже дружелюбный!

Бонус: брат думает, что он крут, раз ступил ногой на опасную зону

Лучше беги, парень.

# Интересное
По материалам: twizz

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