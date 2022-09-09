18 любопытных и удивительных экспонатов, изюминка которых кроется в том, из чего они были сделаны

У творчества нет границ, и это было доказано многими не единожды. Но каждый раз люди, чья фантазия так и просится на волю, находят, чем нас удивить. Кто-то это делает необычным дизайном, уникальным почерком или способом изготовления своих работ. Но находятся и те, кто озадачивают других материалом, из которого любопытная вещица была сотворена. Согласитесь, не каждый день мы можем увидеть гориллу из цветных карандашей или гигантского медведя из тысячи гвоздей!

Поэтому сегодня мы собрали для вас 18 интересных примеров таких экспонатов, которые так и хочется разглядеть поближе.

Шкура тигра из сигарет

Статуя бейсбольной биты, сделанная из таких же бейсбольных бит, но размером поменьше

Медведь из гвоздей в Аспене, Колорадо

Осторожно, может уколоть!

Горилла из тончайших цветных карандашей в магазине художественных принадлежностей KOH-I-NOOR в центре Праги.

Люстра из вешалок для одежды в торговом центре

Голова динозавра из морских ракушек

Ещё одна горилла, но уже из шин

Голова Горгоны Медузы, составленная по кусочкам из кукол

Метла в доме моих родителей сделана из пшеницы

Я «сшила» себе платье из комиксов

Скульптура, собранная из списанного оружия

Акула, сложенная из маленьких тыковок

Шишки из лопат

Сказочная птичка из старых CD-дисков

Свирепый крокодил

Моя местная пекарня снова всех разорвала на конкурсе пугал. Работа полностью сделана из хлеба!

Скульптура собаки из корней деревьев

В лесу можно увидеть не только скульптуры из корней деревьев, но и много других интересных вещей. Иногда от увиденного становится даже жутковато.

Пол в магазине полностью выложен из крышек от бутылок

Статуя индуистского бога (Ганеши) высотой около 8 метров сложена вручную из бананов

А здесь можно посмотреть работы от скульптора из Южной Африки, чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой.