18 случаев, когда погода наглядно продемонстрировала людям, кто на самом деле устанавливает тут правила

Человек часто чувствует себя всемогущим. Однако эта иллюзия легко рушится, как только он сталкивается с суровыми погодными явлениями. Аномальная жара, холод, сильный ветер и ливень способны легко доставить море неудобств, доказав, что именно природа диктует свои правила игры, а не кто-то другой. Человеку остаётся только смириться с таким раскладом дел и при возможности стараться подстраиваться под них. Только в этом случае можно быть готовым к различным сюрпризам, которых у погоды припасено немало на все случаи жизни. Предлагаем вам взглянуть на фотографии различных погодных явлений, которые докажут, что наш мир более суров, чем мы привыкли думать.

Эта ручка сильно разогрелась в фургоне

Затопленный железнодорожный вокзал в Швеции превратился в бассейн

Железнодорожный вокзал в Швеции был затоплен после сильного шторма. Его появления было спровоцировано резким поднятием температур по всей Европе. Местные жители не растерялись и превратили пространство, заполненное водой, в настоящий бассейн. Они вооружились надувными лодками, масками для подводного плаванья, водяными пистолетами и отлично провели свободное время.

Светофор не выдержал летнего зноя

Преодолеть такую дорогу сможет только самый умелый водитель

Не каждый пластик способен выдержать сильную жару

Вот что случится, если не выключить систему полива в мороз

Кажется, кому-то скоро предстоит ремонт

Вот как было жарко в Портленде. Это дом моего соседа. Виниловый сайдинг пузырится под солнцем на сорокоградусной жаре.

Входная дверь моей сестры

Второе окно, созданное льдом

Обещал своему сыну, что пойдём на гору Рашмор

Что нужно знать о жаре в Австралии

В последнее время в Норвегии была плохая погода

Небольшой потоп в Австралии

Торнадо в Калифорнии разделил небо на две половины

Не повезло

На фотографиях видны недавно разгруженные новые автомобили, покрывшиеся льдом после того, как судно, перевозившее их, столкнулось с суровым климатом Японского моря.

Вождение в зимнюю погоду привело к образованию ледяных шипов вокруг моих шин

Здесь вы можете посмотреть на фото, которые наглядно покажут, что такое настоящая летняя жара со всеми вытекающими.