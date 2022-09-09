18 случаев, когда стены и улицы разговаривали с жителями с помощью странных и забавных надписей
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18 случаев, когда стены и улицы разговаривали с жителями с помощью странных и забавных надписей

18 случаев, когда стены и улицы разговаривали с жителями с помощью странных и забавных надписей

Говорят, что у стен есть уши. А мы вам докажем, что стены могут не только слушать, но и говорить. Да вы и сами не раз это видели. Улицы и стены разговаривают с жителями городов с помощью надписей и рисунков, которые кто-то на них оставляет. Иногда они несут очень философские мысли, которые в этом улично-настенном контексте звучат ещё более глубоко и метафорично.

Курите нежно

Верь в мечту

И спонсор позитивного взгляда на жизнь сегодня — Почта России.

Глас Господень

Гаражная мудрость

Эта ироничная надпись очевидно высмеивает расхожую штампованную фразу о том, что «целоваться с курящей девушкой то же самое, что облизать пепельницу».

Голос улиц

Немного Маяковского

Кстати о Маяковском. Вряд ли вы задумывались о том, как бы выглядел поэт, если бы был женщиной. А у нас есть об этом пост! И там не только Маяковский, но и другие русские знаменитости.

До слёз

Гений маркетинга

Котёнок по имени Гав

Настенные стихи

Такая вот оценка

«Я не люблю мужчин. Я не люблю женщин. Я не люблю детей. Мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль», — говорила Офелия, героиня Ренаты Литвиновой в фильме Киры Муратовой «Три истории».

Проблема средней полосы

Крик души

Всё когда-то бывает в первый р.

Почему?

Действительно, когда?

Не забывайте

Благодарность

А здесь вы можете найти подборку крайне любопытных и забавных объявлений.

# Интересное
По материалам: twizz

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