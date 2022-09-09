Александр Цыпкин дал интервью: о спецоперации РФ на Украине, санкциях, социальных сетях и мечтах

Вадим Карасев

Впервые за долгое время писатель Александр Цыпкин дал большое интервью. Оно практически полностью посвящено специальной военной операции России на Украине. Супруг Оксаны Лаврентьевой признался, что попытался быть объективным и объяснил, почему занимает определенную позицию.

Ожидаемо начало прилетать с обеих сторон. Спасибо Анатолию Кузичеву за корректность, умные вопросы и никакого мухляжа с монтажом как не раз со мной бывало у недобросовестных журналистов,

— написал Александр в телеграм-канале.

Собрали главные цитаты из интервью Цыпкина YouTube-каналу "Пропаганда".





Об отношении к спецоперации

Человек, живущий в России, может считать спецоперацию неправильной, но при этом не быть за Украину. Они в свое время считали ошибочным решением войну в Афганистане, Ираке или Вьетнаме. Я не даю оценку людям, странно быть гражданским и иметь любую другую точку зрения, кроме той, чтобы желать окончания ***** (спецоперации — Прим. ред). Наш президент сказал, что война — это трагедия. Я с ним согласен. Дальше ответственность политиков, армии и спецслужб.

Мне часто прилетает от людей, потому что люди пытаются сидеть в черно-белой картинке, хотят, чтобы я говорил понятными всеми терминами. Я сторонник того, чтобы быстрее этот конфликт закончился на условиях компромисса. А уже военные и руководство страны определяют, что они делают дальше. Людям хочется однозначности.

У меня есть четкие правила. Я помогаю всем, кому могу помочь: конкретными делами, деньгами. Я много сделал за эти четыре месяца, не хочу заниматься пиаром на этой почве. Как бы я не относился к этому конфликту, я понимаю, что никакие мои пацифистские высказывания его не остановят.

О том, что будет после окончания конфликта

Это будет проблемная история, с которой мы столкнемся. У нас этот конфликт будет вечным, и он начался не в феврале. Эти конфликты вокруг России будут только нарастать. Мир так устроен, мы огромная страна с огромным количеством ресурсов. Мы всегда будем вынуждены защищаться. Это не значит, что остальные страны плохие, они тоже борются за ресурсы.





О тех, кто эмигрировал

Уехавших нужно разделять, есть много категорий, нельзя всех под одну гребенку. У одних есть риск реального преследования, а другие просто хотят попробовать пожить в другой стране, потому что они предполагают усиление репрессивного движения здесь. Есть люди, которые боялись, что сюда прилетит ядерная бомба. Условные революционеры хотят изменения режима и строя, они противодействуют. Нам нужно попытаться друг с другом примириться.

О санкциях

Мне точно грех жаловаться, да, я не поеду в какие-то страны с выступлениями. Ничего страшного по сравнению с тем, какие серьезные проблемы есть у других. Мне стыдно говорить, что санкции на меня повлияли.

Об информационной войне

Все говорят, что мы ее проиграли, но давайте посмотрим на рейтинги поддержки спецоперации внутри страны. Сейчас сложно полностью доверять этим цифрам. Тем не менее, даже по своим знакомым я могу сказать, что эта спецоперация из ярых либералов сделала ватниками (политически окрашенное прозвище лиц, которые поддерживают современный политический режим в России и внешнеполитический курс — Прим. ред.).

О пропаганде

Меня тревожит пропаганда трансгендеров, потому что жертвами станут дети. В тоже время я считаю неправильным дискриминацию.

О жизненной стратегии и мечтах

Я делаю все для финансовой независимости, чтобы мне в жизни не приходилось делать того, что я не хочу, ради денег. Чтобы не писать того, чего мне не хочется, я хочу дорого продавать свои тексты.

Мечта — жить с моей женой долго и вместе.





Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева

О социальных сетях

Мой спектакль "(Не) Идеальный Че" в Театре Ермоловой про то, что каждый из нас, получив в соцсетях право на травлю, сам создает 1937 год. Не про то, что власть его строит, а мы сами, потому что мы доносим в соцсетях, травим и уничтожаем (социальная смерть вместо реальной). К сожалению, соцсети, адептом которых я длительное время являлся и считаю, что это большое достижение свободы человека, оказались инструментом травли и набившей оскомину культуры отмены. Теперь каждый может попробовать уничтожить другого. Когда я выступил за прививки, я впервые стал огребать масштабный хейт. Мне писали: "Сдохни, тварь!", "Пусть твои дети сгорят в аду" и так далее. Это по всему миру, потому что все получили очень соблазнительное право голоса. Люди стали использовать его в большей степени для всего негативного. Есть и другая сторона: возможно, если бы не соцсети, у нас давно бы уже был 1937 год, а сейчас вся агрессия выливается там. Теперь гражданская война идет в соцсетях.

Книги, которые стоит прочитать

Сейчас я читаю роман "Чумные ночи" Орхан Памук. Могу порекомендовать прочесть "Непобедимое солнце" и "S.N.U.F.F." Виктора Пелевина. Из классики могу порекомендовать любые произведения Николая Васильевича Гоголя и Михаила Афанасьевича Булгакова.

Елизавета Константинова