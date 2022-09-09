Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
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Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев

Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Богослов высказался о творчестве певицы Аллы Пугачевой. Андрей Кураев в программе «И грянул Грэм» высказался о Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. «Когда Алла Борисовна пела, то я ее очень любил. Когда она была женщиной, которая поет. Когда она стала бабушкой русской эстрады и закулисным кукловодом в девяностые годы, то мое отношение к ней стало негативным. Но человек живет, и, я полагаю, становится мудрее», сказал Андрей Кураев.
Как заметил Кураев, он рад что Алла Борисовна освоила искусство молчания. «Мы понимаем, о чем она молчит. Значит, месседж дошел. Но чтобы он дошел, надо прожить соответствующую жизнь. Чтобы люди понимали твое молчание, надо прожить серьезную жизнь», — заявил Кураев. Напомним, что Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. При этом она уже сделала несколько громких заявлений, подколов, в частности, телеведущего Владимира Соловьева и режиссера Никиты Михалкова.    
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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