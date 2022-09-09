Алла Пугачева шокировала журналиста тем, что отдала детей в школу в России

Журналист раскритиковал певицу Аллу Пугачеву. 1 сентября Алла Пугачева проводила двойняшек Лизу и Гарри в элитную гимназию в Подмосковье. До этого Примадонна с наследниками несколько месяцев жила за границей. Журналист Артемий Троицкий удивляется, зачем артистка вернулась на родину. Троицкий с уважением относится к 73-летней певице, которую считает достойным человеком. Он уверен, что в России Примадонну очень любят, несмотря ни на что. «Какого хрена, Алла Борисовна, ты хочешь отдать своих детей в российскую школу? Вот это мне абсолютно непонятно! Ведь русскоязычные школы хорошего качества есть и в других странах. Было бы лучше, чтобы детишки учились там. В остальном все в порядке. Алла Борисовна может не беспокоиться за жизнь и здоровье», — подчеркнул Артемий Троицкий в одном из интервью.Также критик отметил, что Максим Галкин тоже может преспокойно вернуться в Россию в любой момент. «Если Максим покается и лоб себе разобьет, то его великодушно простят. Я к нему никогда всерьез не относился, пока нас Алла Борисовна не познакомила. Я обнаружил, что он не только остроумный, но и умный. Каким образом будут складываться отношения внутри семьи — сказать сложно. Не ожидал, что события там примут такой оборот», — поделился Троицкий. Напомним, Максим Галкин и Примадонна уехали из Москвы в конце февраля. Тогда шоумен заявил, что лишился на родине работы на Первом канале и рекламных контрактов. Сейчас он вынужден давать концерты за границей. «Главное, что зрители приходят. Для артиста это самое важное. Главное даже не то, что вы купили этот билет, а то что вы пришли на встречу со мной. Кормильцы вы мои!» — шоумен подчеркивает, что теперь живет за счет западного зрителя.