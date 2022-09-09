Андрей Норкин посмеялся над популярностью Молочникова
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Андрей Норкин посмеялся над популярностью Молочникова

Андрей Норкин посмеялся над популярностью Молочникова
Ведущий Андрей Норкин заявил, что если бы не роман с Варнавой, режиссера бы никто не знал. Телеведущий в эфире своей программы на канале НТВ заявил, что работы в российских театрах лишились те актеры и режиссеры, которые в ответственный момент не поддержали родную страну. Отдельно негативным словом он упомянул режиссера Александра Молочникова, который уехал в Америку. Как заметил ведущий, режиссера отовсюду выгнали.
«Режиссер больше известен романом со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой, нежели своими работами в театре», — заявил Норкин. Ранее Молочников признался, что у него была свадьба с Екатериной Варнавой. Правда, брак получился краткосрочным. Звезды уже развелись.
# Шоу-бизнес Норкин Андрей
По материалам: z-aya

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