Андрей Норкин посмеялся над популярностью Молочникова

Ведущий Андрей Норкин заявил, что если бы не роман с Варнавой, режиссера бы никто не знал. Телеведущий в эфире своей программы на канале НТВ заявил, что работы в российских театрах лишились те актеры и режиссеры, которые в ответственный момент не поддержали родную страну. Отдельно негативным словом он упомянул режиссера Александра Молочникова, который уехал в Америку. Как заметил ведущий, режиссера отовсюду выгнали.«Режиссер больше известен романом со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой, нежели своими работами в театре», — заявил Норкин. Ранее Молочников признался, что у него была свадьба с Екатериной Варнавой. Правда, брак получился краткосрочным. Звезды уже развелись.