Анна Гейн сбежала с Дом-2 и вернулась с новым парнем
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Анна Гейн сбежала с Дом-2 и вернулась с новым парнем

Анна Гейн сбежала с Дом-2 и вернулась с новым парнем
На Поляне за Анной Гейн ухаживал Митя, однако он не смог угодить строптивой девице, поэтому она сбежала и вернулась с новым парнем.
 В очередной раз на Дом-2 произошёл не самый приятный инцидент, который заставил всех участников телестройки по-новому взглянуть на поведение участницы, которая определённо не желает строить отношения. Анна Гейн предпочла сперва сбежать за ворота, после чего вернулась с новым парнем. В это время на периметре остаётся Митя, который уже попросту не знает что делать, чтобы девушка обратила на него внимание.

Недавно на телестройку приезжала мама Анны Самониной, а также мама Мити. К слову, женщина решила побеседовать с девушкой и сделала вывод, что она очень воспитанная и интересная. Когда Митя расстроился из-за очередного отказа, его мать смогла поддержать парня, однако случился побег Гейн с периметра и очередное возвращение.

Своим поведением Анна Гейн предельно чётко дала понять, что новый поклонник ей совершенно не интересен. У неё есть планы на жизнь в которые Митя определённо не вписывается. Также прошёл слух, что Анна Гейн решила покинуть Дом-2 вместе со своим новым знакомым. Так ли это на самом деле? Чего-то подобного все ждали от Самониной, но, судя по всему, ситуация вышла из под контроля.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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