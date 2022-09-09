Анна Гейн сбежала с Дом-2 и вернулась с новым парнем

Вадим Карасев

В очередной раз на Дом-2 произошёл не самый приятный инцидент, который заставил всех участников телестройки по-новому взглянуть на поведение участницы, которая определённо не желает строить отношения. Анна Гейн предпочла сперва сбежать за ворота, после чего вернулась с новым парнем. В это время на периметре остаётся Митя, который уже попросту не знает что делать, чтобы девушка обратила на него внимание.Недавно на телестройку приезжала мама Анны Самониной, а также мама Мити. К слову, женщина решила побеседовать с девушкой и сделала вывод, что она очень воспитанная и интересная. Когда Митя расстроился из-за очередного отказа, его мать смогла поддержать парня, однако случился побег Гейн с периметра и очередное возвращение.Своим поведением Анна Гейн предельно чётко дала понять, что новый поклонник ей совершенно не интересен. У неё есть планы на жизнь в которые Митя определённо не вписывается. Также прошёл слух, что Анна Гейн решила покинуть Дом-2 вместе со своим новым знакомым. Так ли это на самом деле? Чего-то подобного все ждали от Самониной, но, судя по всему, ситуация вышла из под контроля.