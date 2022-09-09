Армия США получила 5000 AR-гарнитур на базе HoloLens 2

Американские военные получили первую партию очков дополненной реальности IVAS, созданных на базе гарнитуры HoloLens компании Microsoft. Об этом пишет TechSpot.

Интегрированная система визуального увеличения (IVAS) объединяет ночные, тепловые и носимые солдатом датчики с высоким разрешением. Информация выводится на визор каски.

Гарнитура использует дополненную реальность и искусственный интеллект на базе облачных сервисов Microsoft Azure, чтобы создать реалистичную среду обучения солдат в смешанной реальности.

Солдаты в очках дополненной реальности на базе Microsoft HoloLens. Данные: Армия США и Microsoft.

По словам помощника министра обороны США по закупкам Дугласа Буша, первая партия состоит из 5000. Стоимость оборудования — $373 млн. Всего армия планирует приобрести 120 000 устройств.

Прежде чем увеличить объем закупок, ведомство намерено проверить эффективность гарнитур.

«[Основываясь на результатах], Минобороны скорректирует план развертывания, чтобы дать время на исправление недостатков, а также направить подразделения, которые сосредоточены на учебных мероприятиях», — сказал представитель Пентагона Джамал Бек.

Контракт на поставку гарнитур смешанной реальности на базе HoloLens Microsoft и Министерство обороны США подписали в 2018 году. Стоимость соглашения составила $480 млн.

В 2019 году сотрудники Microsoft выразили недовольство сделкой в открытом письме руководству компании, вынудив генерального директора Сатью Наделлу ответить.

«Мы приняли принципиальное решение не скрывать технологии от избранных в демократиях институтов для защиты свобод, которыми мы пользуемся», — заявил глава корпорации.

Наделла отметил, что компания прозрачна в отношении этого решения и объявил о продолжении диалога с сотрудниками.

Напомним, в марте 2021 года Microsoft выиграла тендер Министерства обороны США на поставку 120 000 шлемов дополненной реальности на базе HoloLens. Контракт, рассчитанный на 10 лет, оценили в $21,9 млрд.

В мае 2022 года Пентагон сообщил о планах сократить расходы на гарнитуры HoloLens вдвое. По словам военных, первоначальная оценка отражала «наихудшую возможную стоимость».



