Артист Баринов назвал "Саур-Могилу" алтарем памяти, а ее восстановление – подвигом

Вадим Карасев

Народный артист России Валерий Баринов, присутствовавший на открытии восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой народной республике, назвал его алтарем памяти.

«Мемориальный комплекс "Саур-Могила" — это алтарь нашей памяти. Низкий поклон всем, кто приложил ум, талант, сердце, труд чтобы восстановить это все. Спасибо вам огромное за нас живущих и за тех, кто будет жить после нас», - сказал народный артист на вершине восстановленного мемориала "Саур-Могила", где впервые с 2014 года зажгли вечный огонь.

Артист также назвал восстановление мемориального комплекса народным подвигом.

"Для нашего народа память — это особое чувство. Так получилось, что совсем недавно, 18 августа, я проезжал это место. Мы выступали на полигонах, в госпиталях, перед войсками. И проезжаем курган. Мне говорят: "вот это Саур-Могила". У шлагбаума стояли рабочие. Они сказали: "пройти туда пока нельзя". Там стояла техника, лежали стройматериалы. Я спросил: "успеете ребята к восьмому числу?". Один из них улыбнулся и говорит: "а вы приезжайте и посмотрите". И вот я приехал. Я вижу эту красоту. Это тоже подвиг. Подвиг людей", — отметил Баринов.