Банки с 1 октября должны будут сообщать условия вкладов в виде таблицы
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Банки с 1 октября должны будут сообщать условия вкладов в виде таблицы

Банки с 1 октября должны будут сообщать условия вкладов в виде таблицы

С 1 октября этого года банки должны будут раскрывать условия вкладов в виде таблицы. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Таким образом вкладчик при выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, которые сведены в краткую и понятную таблицу. В ней должны быть указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.


В Банке России также напомнили, что закон, который наделяет ЦБ полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля этого года. У участников рынка было три месяца для доработки IT-систем в соответствии с новым регулированием.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил создать специальные длинные ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции, долгосрочные банковские вклады, а также безотзывные сберегательные сертификаты.

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По материалам: pnp.ru

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