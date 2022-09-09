Чего больше всего стоит опасаться Козерогам

Вадим Карасев

Козероги — люди крайне осторожные, поэтому очень часто они обходят стороной все проблемы. Тем не менее, временами они все же встречаются с недоразумениями и неурядицами. Чтобы этого не случалось, им необходимо остерегаться того, о чем пойдет речь в этой статье.

Козероги входят в число самых мудрых Знаков Зодиака, и это совсем не случайно, ведь они умеют принимать правильные решения практически в любой жизненной ситуации. Тем не менее, эти люди не застрахованы от ошибок, особенно тех, к которым они слепы.

Чрезмерная закрытость

Козероги, как известно, люди закрытые и не спешат с искренностью в отношениях, дружбе. Они стараются медленно развивать отношения с людьми, чтобы не разочаровываться. Это довольно неплохой подход, но порой он становится крайне неэффективным. Это происходит в те моменты, когда Козероги начинают закрываться больше обычного. Если не общаться с людьми открыто, то они могут перестать тянуться к вам, поэтому Козерогам необходимо уяснить, что осторожность осторожностью, но нормальных отношений без доверия построить попросту невозможно. Единственный плюс закрытости Козерогов состоит в том, что они не не подвержены атакам токсичных личностей и энергетических вампиров.

Истощение

Козероги, пожалуй, работают больше, чем кто-либо другой. Эти люди трудятся, не покладая рук. Очень часто они и вовсе приходят к тому, что перестают отдыхать должным образом. Это связано с перфекционизмом, высоким уровнем ответственности, многозадачностью. Все это крайне негативно влияет на их энергетику, ведь никакой человек не сможет справиться с огромным потоком задач и не устать при этом. Козероги, несомненно, выносливы, но их энергетические запасы ограничены. К сожалению, многие люди этого Знака начинают это понимать слишком поздно.

Нежелание менять что-то в жизни

Козерогам не нравятся глобальные и внезапные перемены. Они боятся даже запланированных изменений в работе, делах, быту. Козероги не любят переездов, смены места работы и так далее. Они являются людьми постоянства, которым очень нравится, когда се максимально предсказуемо. Они не готовы выходить из зоны комфорта, что чревато сильной стагнацией. Козероги рискую попросту остановиться в эмоциональном и интеллектуальном развитии. Чтобы огромный потенциал этих людей реализовался и обрел форму. Им необходимо постоянно пребывать в поисках чего-то нового, либо переводить на новый уровень уже имеющиеся знания и опыт.

Чрезмерная самостоятельность

Это тоже к вопросу об эффективности труда и усталости. Козероги нередко пытаются сделать все сами, потому что не хотят ни от кого зависеть. Несомненно, это похвально и показывает силу их характера, но нет на свете людей, которые бы обходились без поддержки близких и друзей на протяжении всей своей жизни. Иногда всем нам нужна помощь, так что просьба протянуть руку в трудную минуту — это не слабость, а абсолютная норма. Козерогам стоит уяснить, что проигрывает не тот, кто просит других о помощи, а тот, кто упорно избегает сотрудничества с другими людьми.

Неуступчивость

Еще одна вещь, которой Козерогам стоит бояться больше всего. Когда они проявляют неуступчивость в общении с людьми. Это очень сильно бьет по их репутации. С упертыми людьми никто не хочет сотрудничать. С ними не хочется ни дружить, ни даже просто общаться на банальные темы. Козерогам необходимо научиться поиску компромиссов, а также обрести умение принимать чужое мнение.