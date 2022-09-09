ЧП: В Москве убили бизнесмена

Есть подозрения, что мужчину ликвидировали. Тело предпринимателя обнаружили на причале Клязьминского водохранилища в городском округе Мытищи. Бизнесмен убит из огнестрельного оружия. 50-летний Александр Фертов, проживающий в Москве, найден в поселке Покровская гора. Как известно, мужчина был учредителем ряда коммерческих фирм. Связано ли убийство с местью конкурентов, либо денежным долгом — сейчас уточняют. Маловероятно, что на бизнесмена напали с целью ограбления: кошелек и документы при нем. По факту ЧП начато расследование, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося. Полиция опрашивает родственников и партнеров погибшего. На предпринимателя зарегистрировано 12 единиц огнестрельного оружия. Также Александр владел дачей, земельным участком и квартирой в центре столицы, сообщает «КП».