Что необходимо сделать, чтобы сохранить свежесть красных помидоров до Нового года
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Что необходимо сделать, чтобы сохранить свежесть красных помидоров до Нового года

Что необходимо сделать, чтобы сохранить свежесть красных помидоров до Нового года

Чтобы не тратить много времени на обработку красных помидоров, стоит узнать несколько действенных способов, благодаря которым можно сохранить их свежесть до Нового года. Они очень простые и доступные для каждого.

Способы сохранения красных помидоров до Нового года

В банке с горчицей


Чтобы сохранить свежесть красных томатов, вовсе не потребуется делать рассол. Для этого лишь нужно взять трехлитровую банку и насыпать в нее горчицу. Желательно выбирать банки с большим горлышком, чтобы можно было потом взять помидор руками.

Для 3-литровой банки необходимо будет взять 50-100 грамм горчицы. Томаты следует хорошенько промыть и просушить, а уже потом класть в банку. После того как все помидоры будут выложены в банку, ее необходимо закатать, либо плотно накрыть крышкой и убрать в холодное место.

Такой способ позволяет на долгое время сохранить свежесть красных помидоров, по крайней мере, до Нового года они точно пролежат.

Корзина и холод

Продлить срок свежести красных помидор поможет еще и правильное их хранение. Для этого потребуется взять корзину с большими щелями, чтобы все содержащееся в ней могло проветриваться.

Помидоры следует выложить в корзину либо ящик с большими щелями, а потом закрыть его тканью. Затем корзину помещают в холодное место. Желательно, чтобы в этом месте температура оставалась постоянной, не было перепадов.

Для этого способа хранения желательно брать помидоры слегка розоватые, а также можно зеленые.

Бумага и опилки


Продлить срок хранения помидоров также помогут и опилки. Для этого потребуется взять ящик и высыпать их на дно, после чего разложить помидоры. Желательно хранить томаты таким способом при температуре от +8 до +12 градусов.

Если опилок нет, то их заменить можно газетой, либо бумагой.

В погребе, подвале и на балконе

Помидоры можно хранить в подвале, если температура в нем не будет превышать отметку в +10 C. Томаты следует уложить в деревянные ящики слоями, при этом каждый слой необходимо разделить бумагой. Если есть возможность, то каждый помидор нужно обернуть в бумагу. В ящики желательно выкладывать не больше трех слоев, иначе можно подавить нижний слой.

При отсутствии погреба хранить овощи можно на полу в кладовой. Недозрелые томаты следует оставить в комнате, там они успеют дозреть.

Если температура на балконе не выше +15 градусов, то там тоже можно хранить помидоры таким же способом, как и в подвале. Желательно ящики с помидорами накрыть, чтобы на них не светило солнце.

В бумаге

Если обернуть томаты в бумагу или газету, они могут сохранить свою свежесть даже без холодильника. Важно только не накладывать много слоев томатов, достаточно 1-2 слоя.


В комнатных условиях томаты могут храниться до 6-7 суток, при условии, что у них плотная мякоть и толстая кожура.

Независимо от того, какой сорт помидоров был выбран, время от времени необходимо их просматривать. В том случае, если какой-то помидор испортился, необходимо сразу же его выбросить, чтобы он не испортил другие.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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