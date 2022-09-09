Чтобы произвести отличное первое впечатление, нужно знать, как ухаживать за девушками разных знаков зодиака
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Чтобы произвести отличное первое впечатление, нужно знать, как ухаживать за девушками разных знаков зодиака

Чтобы произвести отличное первое впечатление, нужно знать, как ухаживать за девушками разных знаков зодиака

Далеко не все мужчины знают, как необходимо ухаживать за девушкой, чтобы вызвать у нее интерес и симпатию. Часто это заставляет мужчин сомневаться в правильности своего выбора.

Как ухаживать за девушками знаков Овен, Телец, Близнецы и Рак

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представительницы этого знака зодиака слишком капризны, поэтому, чтобы расположить их к себе, придется раскошелиться на подарки. В данном случае банальные цветы и конфеты не подойдут. Нужно будет подумать о чем-то стоящем и действительно необходимом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Женщинам этого знака зодиака тоже нужно дарить подарки, но только не цветы, а то, что будет нужным и практичным. Можно подарить что-то съедобное и понять, насколько она добра, когда поделится едой. У этих девушек есть свойство хватать мужчин и вести их в ЗАГС.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Женщинам этого знака зодиака нравятся разговорчивые мужчины, которые смогут их заинтересовать. Слишком умные им тоже не нравятся, они быстро им надоедают. Кроме того, не стоит пытаться поставить эту женщину к плите и заставлять ее заниматься домашним очагом. Ее не интересует домохозяйство.

Рак (22 июня — 22 июля)

Из женщин этого знака получаются любящие жены и заботливые мамы. С ними удастся создать один, но очень надежный брак. Для них самое главное — это прочные семейные отношения. Если мечты и желания обоих будут совпадать, то брак будет счастливым и долгим.

Как ухаживать за девушками знаков Лев, Дева, Весы и Скорпион

Лев (23 июля — 22 августа)

Для женщин этого знака любовь является главным смыслом в жизни. Она не останется с мужчиной, который ее не будет любить и не станет уделять ей должного внимания. Львицы любят, когда их хвалят, это тоже может вызвать у них интерес к избраннику. Женщины-Львы обожают детей и будут искать себе партнера, который будет разделять их взгляды.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Тем, кто хочет завоевать расположение Дев, не стоит казаться умным, поскольку они быстро это вычислят и тогда уже не удастся с ними построить отношения. Их главной чертой характера является скромность, поэтому они ищут себе подобного партнера.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женщины-Весы любят все оценивать, такая у них натура. Они часто смотрят на мужчин и представляют совместную с ним жизнь, какой он отец и как они будут смотреться вместе. Им нравятся культурные и обходительные мужчины, которые умеют удивлять.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщинам-Скорпионам нравится страсть в отношениях, и если на их пути повстречается страстный человек, то с ним получится построить отношения. Скромных они не любят, считают их скучными и неинтересными. Они привыкли испытывать острые ощущения во всем, поэтому прежде чем знакомиться с такой женщиной, нужно об этом знать.

Как ухаживать за девушками знаков Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Женщины этого знака гордые, смелые и независимые. Для них важно, чтобы партнер не мешал заниматься своими делами: ездить в разные страны, посещать симпозиумы, встречаться с коллегами по работе. Они ищут себе не только партнера для личной жизни, но и человека, который смог бы разделять их взгляды.

Козерог (22 декабря — 19 января)

От этой женщины не получится дождаться тепла и ласки. У Козерогов очень дикий темперамент и их не так просто завоевать. Мужчине придется приложить немало усилий и потратить много времени на то, чтобы добиться расположения этой женщины. Им нравятся целенаправленные, умные и смелые мужчины.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщины-Водолеи любят мужчин, которые их добиваются. С первым встречным они не пойдут в ресторан, им нужно хорошо узнать партнера, и только тогда они смогут согласиться на встречу. Больше всего им не нравятся случайные связи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С такой женщиной очень легко начать отношения, достаточно лишь чаще проявлять внимание и инициативу. Также она любит, когда мужчина заботится и помогает во всем. Такая женщина никогда не будет «пилить» мужчину, если полюбит его по-настоящему.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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