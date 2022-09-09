Чтобы произвести отличное первое впечатление, нужно знать, как ухаживать за девушками разных знаков зодиака

Далеко не все мужчины знают, как необходимо ухаживать за девушкой, чтобы вызвать у нее интерес и симпатию. Часто это заставляет мужчин сомневаться в правильности своего выбора.

Как ухаживать за девушками знаков Овен, Телец, Близнецы и Рак

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представительницы этого знака зодиака слишком капризны, поэтому, чтобы расположить их к себе, придется раскошелиться на подарки. В данном случае банальные цветы и конфеты не подойдут. Нужно будет подумать о чем-то стоящем и действительно необходимом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Женщинам этого знака зодиака тоже нужно дарить подарки, но только не цветы, а то, что будет нужным и практичным. Можно подарить что-то съедобное и понять, насколько она добра, когда поделится едой. У этих девушек есть свойство хватать мужчин и вести их в ЗАГС.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Женщинам этого знака зодиака нравятся разговорчивые мужчины, которые смогут их заинтересовать. Слишком умные им тоже не нравятся, они быстро им надоедают. Кроме того, не стоит пытаться поставить эту женщину к плите и заставлять ее заниматься домашним очагом. Ее не интересует домохозяйство.

Рак (22 июня — 22 июля)

Из женщин этого знака получаются любящие жены и заботливые мамы. С ними удастся создать один, но очень надежный брак. Для них самое главное — это прочные семейные отношения. Если мечты и желания обоих будут совпадать, то брак будет счастливым и долгим.

Как ухаживать за девушками знаков Лев, Дева, Весы и Скорпион

Лев (23 июля — 22 августа)

Для женщин этого знака любовь является главным смыслом в жизни. Она не останется с мужчиной, который ее не будет любить и не станет уделять ей должного внимания. Львицы любят, когда их хвалят, это тоже может вызвать у них интерес к избраннику. Женщины-Львы обожают детей и будут искать себе партнера, который будет разделять их взгляды.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Тем, кто хочет завоевать расположение Дев, не стоит казаться умным, поскольку они быстро это вычислят и тогда уже не удастся с ними построить отношения. Их главной чертой характера является скромность, поэтому они ищут себе подобного партнера.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женщины-Весы любят все оценивать, такая у них натура. Они часто смотрят на мужчин и представляют совместную с ним жизнь, какой он отец и как они будут смотреться вместе. Им нравятся культурные и обходительные мужчины, которые умеют удивлять.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщинам-Скорпионам нравится страсть в отношениях, и если на их пути повстречается страстный человек, то с ним получится построить отношения. Скромных они не любят, считают их скучными и неинтересными. Они привыкли испытывать острые ощущения во всем, поэтому прежде чем знакомиться с такой женщиной, нужно об этом знать.

Как ухаживать за девушками знаков Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Женщины этого знака гордые, смелые и независимые. Для них важно, чтобы партнер не мешал заниматься своими делами: ездить в разные страны, посещать симпозиумы, встречаться с коллегами по работе. Они ищут себе не только партнера для личной жизни, но и человека, который смог бы разделять их взгляды.

Козерог (22 декабря — 19 января)

От этой женщины не получится дождаться тепла и ласки. У Козерогов очень дикий темперамент и их не так просто завоевать. Мужчине придется приложить немало усилий и потратить много времени на то, чтобы добиться расположения этой женщины. Им нравятся целенаправленные, умные и смелые мужчины.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщины-Водолеи любят мужчин, которые их добиваются. С первым встречным они не пойдут в ресторан, им нужно хорошо узнать партнера, и только тогда они смогут согласиться на встречу. Больше всего им не нравятся случайные связи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С такой женщиной очень легко начать отношения, достаточно лишь чаще проявлять внимание и инициативу. Также она любит, когда мужчина заботится и помогает во всем. Такая женщина никогда не будет «пилить» мужчину, если полюбит его по-настоящему.