Coinbase поддержала иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash
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Coinbase поддержала иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash

Coinbase поддержала иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash


Шесть пользователей Ethereum и Tornado Cash подали в суд Западного округа штата Техас иск против Министерства финансов США. Поводом стали санкции в отношении криптовалютного миксера.


По их мнению, решение OFAC от 8 августа 2022 года добавить в черный список сайт сервиса, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов «не соответствует закону». Пользователи привели три аргумента:


  • Tornado Cash не соответствует определению собственности, иностранного государства или его гражданина, а также лица и не может быть добавлен в список SDN;
  • OFAC пренебрегло Первой поправкой к Конституции США;
  • запрет на взаимодействие с Tornado Cash нарушил юридические процедуры.

Иск поддержала Coinbase. Об этом написал главный юрист биткоин-биржи Пол Гревал со ссылкой на заявление CEO компании Брайана Армстронга.



«Сегодня мы объявляем, что Coinbase финансирует судебный процесс, инициированный шестью людьми, которые оспаривают санкции Министерства финансов США в отношении смарт-контрактов Tornado Cash и просят суд исключить их из санкционного списка», — говорится в сообщении.


Армстронг отметил, что биржа занимает «жесткую позицию по отношению к незаконным действиям». Однако, по его мнению, ведомство предприняло «беспрецедентный шаг», наложив ограничения на всю технологию, и превысило свои полномочия.


«[…] хотя мы разделяем приверженность Министерства финансов борьбе с преступностью, считаем, что эти действия наносят вред невинным людям и угрожают будущему децентрализованных финансов (DeFi) и, в частности, Web3», — подчеркнул CEO Coinbase.


По его словам, санкции в отношении Tornado Cash — не лучший способ решить проблему. Армстронг добавил, что решение OFAC сдерживает инновации.


«Сейчас разработчики обеспокоены тем, что им грозит ответственность за то, к чему они не имеют никакого отношения и не могут контролировать. В то время, когда мы должны поощрять инновации, такого рода страх и неуверенность сделают обратное — заставят разработчиков задуматься о том, не подвергают ли они себя риску, продвигая отрасль вперед», — заключил глава компании.


Напомним, в отраслевой правозащитной организации Coin Center заявили, что OFAC превысило полномочия в случае санкций против миксера. CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал действия регулятора антиконституционными и нарушающими право граждан на конфиденциальность.


Конгрессмен Том Эмер написал письмо министру финансов США Джанет Йеллен, в котором потребовал объяснений касательно ограничений в отношении Tornado Cash.

# Экономика coinbase, tornado cash, санкции, суд, новости
По материалам: ForkLog

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