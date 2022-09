Coinbase поддержала иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash

Шесть пользователей Ethereum и Tornado Cash подали в суд Западного округа штата Техас иск против Министерства финансов США. Поводом стали санкции в отношении криптовалютного миксера.

По их мнению, решение OFAC от 8 августа 2022 года добавить в черный список сайт сервиса, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов «не соответствует закону». Пользователи привели три аргумента:

Иск поддержала Coinbase. Об этом написал главный юрист биткоин-биржи Пол Гревал со ссылкой на заявление CEO компании Брайана Армстронга.

This morning, Brian Armstrong shared why Coinbase is funding and supporting a challenge by six individuals (including two CB employees) against the Treasury Department and OFAC’s novel sanctions of open source software associated with Tornado Cash. https://t.co/8l5iKAjVZg