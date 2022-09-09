Coinbase поддержала иск против Минфина США из-за санкций в отношении Tornado Cash

Шесть пользователей Ethereum и Tornado Cash подали в суд Западного округа штата Техас иск против Министерства финансов США. Поводом стали санкции в отношении криптовалютного миксера.

По их мнению, решение OFAC от 8 августа 2022 года добавить в черный список сайт сервиса, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов «не соответствует закону». Пользователи привели три аргумента:

Tornado Cash не соответствует определению собственности, иностранного государства или его гражданина, а также лица и не может быть добавлен в список SDN;

OFAC пренебрегло Первой поправкой к Конституции США;

запрет на взаимодействие с Tornado Cash нарушил юридические процедуры.

Иск поддержала Coinbase. Об этом написал главный юрист биткоин-биржи Пол Гревал со ссылкой на заявление CEO компании Брайана Армстронга.

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This morning, Brian Armstrong shared why Coinbase is funding and supporting a challenge by six individuals (including two CB employees) against the Treasury Department and OFAC’s novel sanctions of open source software associated with Tornado Cash. https://t.co/8l5iKAjVZg — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 8, 2022

«Сегодня мы объявляем, что Coinbase финансирует судебный процесс, инициированный шестью людьми, которые оспаривают санкции Министерства финансов США в отношении смарт-контрактов Tornado Cash и просят суд исключить их из санкционного списка», — говорится в сообщении.

Армстронг отметил, что биржа занимает «жесткую позицию по отношению к незаконным действиям». Однако, по его мнению, ведомство предприняло «беспрецедентный шаг», наложив ограничения на всю технологию, и превысило свои полномочия.

«[…] хотя мы разделяем приверженность Министерства финансов борьбе с преступностью, считаем, что эти действия наносят вред невинным людям и угрожают будущему децентрализованных финансов (DeFi) и, в частности, Web3», — подчеркнул CEO Coinbase.

По его словам, санкции в отношении Tornado Cash — не лучший способ решить проблему. Армстронг добавил, что решение OFAC сдерживает инновации.

«Сейчас разработчики обеспокоены тем, что им грозит ответственность за то, к чему они не имеют никакого отношения и не могут контролировать. В то время, когда мы должны поощрять инновации, такого рода страх и неуверенность сделают обратное — заставят разработчиков задуматься о том, не подвергают ли они себя риску, продвигая отрасль вперед», — заключил глава компании.

Напомним, в отраслевой правозащитной организации Coin Center заявили, что OFAC превысило полномочия в случае санкций против миксера. CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал действия регулятора антиконституционными и нарушающими право граждан на конфиденциальность.

Конгрессмен Том Эмер написал письмо министру финансов США Джанет Йеллен, в котором потребовал объяснений касательно ограничений в отношении Tornado Cash.