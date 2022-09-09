Deep Rock Galactic получает оптимизацию до Xbox Series X | S с поддержкой 120 FPS

Вадим Карасев





Игра Deep Rock Galactic, которая уже долгое время находится в подписке Game Pass, получила сегодня оптимизацию до приставок Xbox Series X | S. Проект в начале этого года преодолел отметку в 10 миллионов игроков, и теперь пользователи консолей нового поколения могут играть в него с еще большим комфортом.

Разработчики игры отмечают, что если у вас есть телевизор с поддержкой 120 Гц, теперь можно играть в Deep Rock Galactic при 120 FPS на Xbox Series X | S. Частота 120 Гц не работает с родным 4K, в игре используется динамическое масштабирование, рендеринг с максимально возможным разрешением в зависимости от аппаратного обеспечения и состояния игры перед масштабированием до 4K.

Напомним, в конце прошлого года в Deep Rock Galactic стартовала система сезонов.