День 9 сентября в истории

Международный день защиты образования от нападений.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 28 мая 2020 года. Её цель — обратить внимание к бедственному положению свыше 75 миллионов детей в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих в 35 странах, затронутых кризисом, а также к неотложной потребности поддерживать этих детей в получении образования.

Всемирный день красоты.

Этот профессиональный праздник косметологов и всех специалистов индустрии красоты был установлен Международным комитетом эстетики и косметологии в 1995 году.

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.

9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась почти 400-дневная оборона Севастополя.

Традиция проведения Дня памяти была заложена в 1996 году. Госсовет Республики Крым своим постановлением от 8 августа 2014 года подтвердил эту дату. Законом города Севастополя от 6 марта 2015 года «О праздниках и памятных датах города Севастополя» день окончания первой обороны (9 сентября) официально утвержден и объявлен памятной датой.

5 лет назад (2017) в Москве был открыт парк «Зарядье».

Решение о строительстве природно-ландшафтного парка в историческом районе Москвы на месте снесённой в 2006 году гостиницы «Россия» было принято в январе 2012 года. Спустя два года началось сооружение парка. Его

ландшафтно-архитектурной концепцией занимались архитекторы американского бюро Diller Scofidio+Renfro, специалисты нью-йоркской ландшафтной мастерской Hargreaves Associates и московские урбанисты из Citymakers.

9 сентября 2017 года парк «Зарядье» был торжественно открыт. В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

На территории парка созданы характерные для России природные зоны - смешанный лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. В «Зарядье» объекты культурного наследия XVI века органично соседствуют с инновационной архитектурой и высокотехнологичными аттракционами. Изюминка парка — Парящий мост, с которого открываются потрясающие виды на Кремль, центр столицы, набережные Москвы-реки и сам парк.

В 2018 году американский журнал Time включил «Зарядье» (единственный российский объект) в список 100 лучших мест мира.

52 года назад (1970) был начат серийный выпуск автомобилей Волжского автомобильного завода «ВАЗ-2101».

Прототипом этого автомобиля, прозванного в народе «копейкой», был «ФИАТ-124». В конструкцию итальянской легковушки было внесено масса изменений. Автомобиль был доработан с учётом советских условий. В частности, был увеличен дорожный просвет, усилена подвеска, а задние дисковые тормоза заменены на барабанные как более стойкие к загрязнению.

«ВАЗ-2101» был подлинным шедевром: ни до, ни после «копейки» сборщики так и не смогли создать таких автомобилей. На момент начала производства он являлся самым комфортабельным в своём классе, одним из наиболее современных и надёжных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия.

За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу был вручен своеобразный «Оскар» европейской торговли — Международная премия «Золотой Меркурий».

За всё время производства (с 1970 по 1988 годы) автозавод выпустил 4,85 миллионов автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций.

60 лет назад (1962) в рамках секретной операции «Ана­дырь» на Кубу были доставлены первые советские баллистиче­ские ракеты.

После победы кубинской революции под руководством Фиделя Кастро в 1959 году отношения острова с США резко ухудшились. Соединенные Штаты объявили Кубе экономическую блокаду. На этом фоне произошло сближение Кубы с СССР.

В связи с непрекращающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением США руководство СССР по просьбе кубинских властей в июне 1962 года приняло решение о развертывании на острове советских войск. Это было связано не только с необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на Кубу, но и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в Италии и Турции.

Разработку операции «Анадырь» по доставке и размещению войск на Кубе возглавил маршал СССР Иван Баграмян.

Доставка войск осуществлялась гражданскими судами министерства морского флота СССР. За сентябрь-октябрь 1962 года на остров были переброшены 47 тысяч человек, 24 пусковые установки Р-12, 42 ракеты Р-12 (СС-4), включая шесть учебных, около 45 ядерных боеголовок, 42 самолета Ил-28, а также боевая техника обычного назначения.

В октябре 1962 года советские ракеты были обнаружены американской разведкой, что привело к Карибскому кризису.

70 лет назад (1952) Совет министров СССР принял по­становление «О проектировании и строительстве объекта № 627».

С этого момента началось создание от­ечественного атомного подводного флота. На СКБ № 143 приступили к разработке первой советской атомной субмарины К‑3, которая впоследствии полу­чила название «Ленинский Комсомол». Она была заложена 24 сентября 1955 года на заводе №254 (ныне «Севмаш») в Северодвинске, а спущена на воду 9 августа 1957 года.

89 лет назад (1933) было основано издательство «Детгиз» (ныне — «Детская литература»).

Оно было создано на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы. Первым главным редактором «Детгиза» стал Самуил Маршак. С 1963 года издательство носит современное название.

В настоящее время «Детская литература» ежегодно выпускает по 130 наименований книг тиражом от 5 до 10 тысяч экземпляров.

104 года назад (1918) был образован Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

9 сентября 1918 года Народный комиссар по просвещению Анатолий Луначарский подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании Высшего института фотографии и фототехники в Петрограде. Учебное заведение организовывалось «в целях развития в России фотографических и фототехнических знаний в промышленности, а также возможно быстрого поднятия уровня профессионального образования во всех областях оптического, фотографического, фототехнического и печатного дела, равно и для специальных научных изысканий». Были образованы два факультета: научно-фотографический и художественно-фотографический.

В разные годы ВУЗ носил названия: Государственный фотокинотехникум (1924-1931), Ленинградский институт киноинженеров (1931-1998), Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (1998-2014).

В настоящее время в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения готовят высококвалифицированных и профессиональных специалистов для кинематографии, телевидения и смежных отраслей.

109 лет назад (1913) русский военный лётчик Пётр Нестеров впервые выполнил фигуру высшего пилотажа - «мёртвая петля».

9 сентября 1913 года он поднялся на французском аэроплане «Ньюпор-IV» над Сырецким аэродромом города Киева. На высоте 1000 метров лётчик, остановив мотор, начал планировать почти вертикально вниз. На высоте 600-800 метров от поверхности земли он включил мотор, выровнял аэроплан и, поставив его носом кверху, повернул на спину. Затем, перейдя в вертикальное положение носом вниз и замкнув, таким образом, кривую в вертикальной плоскости, выключил мотор и спланировал на землю. Всё выполнение «мертвой петли» заняло у Нестерова 6-8 секунд.

Триумф лётчика не только не признали, но даже чуть не посадили его под арест «за риск казенным имуществом». Повторять «мертвую петлю» было всем строжайше запрещено.

115 лет назад (1907) император Николай II утвердил устав Императорского Русского военно-исторического общества.

Своей целью организация ставила изучение и популяризацию отечественной военной истории. Общество издавало ежемесячный «Журнал императорского Русского военно-исторического общества», а также выпускало «Труды Императорского русского военно-исторического общества» и «Записки разряда военной археологии и археографии». При участии этой организации были сооружены памятники Суворову в Измаиле и Рымнике, Скобелеву — в Москве, Петру I - в Кексгольме, Кутузову — близ селения Шумы (Крым), Барклаю-де-Толли — в Риге.

С началом Первой мировой войны деятельность Императорского Русского военно-исторического общества прекратилось. Его правопреемником стало Российское военно-историческое общество, учрежде­нное указом Президента РФ в 2012 году.

140 лет назад (1882) Александром III были утверждены «Временные правила о печати».

Они были разработаны по инициативе председателя Комитета министров Петра Валуева, обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева и члена Государственного совета Сергея Строганова по­сле убий­ст­ва императора Алек­сан­д­ра II народовольцами в марте 1881 года.

Правила обязывали редакторов тех изданий, которые выходили без предварительной цензуры, сообщать в министерство внутренних дел имена авторов вышедших статей. Издания, получившие три «предупреждения», нельзя было выпускать без предварительной цензуры, а цен­зор имел право без судебного разбирательства прекратить его выход.

Всего за 1882-1893 годы перестали выходить 15 газет и журналов. Были запрещены к печати 72 книги, среди них произведения Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова.

Действие «Временных правил о печати» были прекращены в 1905 году.

7 лет назад (2015) королева Великобритании Елизавета II установила рекорд по продолжительности правления.

Она была провозглашена королевой в феврале 1952 году, после смерти своего отца короля Георга VI. 2 июня 1953 года, после окончания траура, в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония коронации, которую впервые транслировали по телевидению.

В 2015 году Елизавета II стала самым долго правящим монархом в истории Великобритании, побив рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории, которая царствовала в течение 63 лет и 216 дней (1837-1901).

136 лет назад (1886) в Берне заключена Конвенция об охране литературных и художественных произведений.

Документ, являющийся ключевым международным соглашением в этой области, подписали Бельгия, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Тунис и Швейцария.

В настоящее время участниками Бернской конвенции является порядка 170 стран мира. Наша страна присоединилась к конвенции в марте 1995 года.

246 лет назад (1776) появилось новое название Америки — «Соединённые Штаты Америки».

Название было утверждено на втором американском Континентальном конгрессе вместо названия «Объединенные колонии», принятого тем же конгрессом в 1775 году.