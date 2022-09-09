Депутат Пискарев заявил о попытках западных НПО не допустить наблюдателей на выборы в РФ

Вадим Карасев

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что зарубежные НПО оказывают давление на европейских парламентариев с целью воспрепятствовать их участию в наблюдении на выборах в России. Об этом сообщает telegram-канал комиссии ГД.

"Зарубежные неправительственные организации оказывают давление на парламентариев европейских стран, чтобы не допустить их участие в наблюдении на выборах в России", - сообщил Пискарев.

По словам депутата, в этой кампании участвуют финансируемые правительством ФРГ НПО "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE), деятельность которой признана в России нежелательной, и "Russian election monitor" (REM).

"Проплаченные европейские "общественники" называют своей целью не допустить "обеления фальсифицированных выборов". Об этом говорится в обращении, направленном EPDE в парламенты европейских стран, парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, а также в Европарламент. Только вот об их беспристрастности в отношении выборов в нашей стране говорить не приходится. Со стороны все той же EPDE зафиксированы неоднократные попытки вмешательства в выборы в России, и в том числе в проходящие сейчас избирательные кампании", - отметил Пискарев.

Депутат заявил, что применяются стандартные методы дискредитации выборов, когда еще задолго до голосования они априори объявляются "нечестными" и "сфальсифицированными".

"Попытки воспрепятствовать участию европейских политиков в наблюдении за голосованием, организовать на них давление через руководство парламентов и партийных фракций, лишь подтверждают насквозь лживую сущность так называемых "независимых экспертов", которые на самом деле представляют разветвленную сеть манипуляторов выборами, которая специально создана для дискредитации российского избирательного процесса", - подчеркнул глава комиссии Госдумы.

Пискарев также сообщил, что направил в Генпрокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM нежелательной на территории Российской Федерации.