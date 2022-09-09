Дизайнер представил концепт обновленного интерфейса Xbox в стиле Blades
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Дизайнер представил концепт обновленного интерфейса Xbox в стиле Blades

Дизайнер представил концепт обновленного интерфейса Xbox в стиле Blades


Microsoft вчера анонсировала выход в 2023 году обновленного интерфейса главного экрана Xbox. В ближайшие несколько месяцев команда Xbox, совместно с игроками, будет тестировать изменения интерфейса, пока не придут в финальному результату.

На фоне этой новости в сети обратили внимание на концепт обновленного интерфейса Xbox в стиле Blades (ранний интерфейс Xbox 360), который представил дизайнер Elliot Parker еще несколько месяцев назад, но тогда он остался без внимания. Дизайнер показал, как мог бы выглядеть новый интерфейс Xbox One и Xbox Series X | S, если бы Microsoft решила переосмыслить дашборд Blades под современные реалии.






Ниже можно посмотреть работу концепта интерфейса Blades в светлой и темной теме.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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