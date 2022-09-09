Добавленный в корм коровам грибковый фермент улучшает качество молока
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Добавленный в корм коровам грибковый фермент улучшает качество молока

Добавленный в корм коровам грибковый фермент улучшает качество молока

Исследователи из США пришли к выводу, что добавление в корм коровам фермента, извлеченного из культуры двух видов плесневых грибов, повышает надои и качество молока. «Экзогенные [возникшие извне организма] ферменты широко использовались в питании людей и животных на протяжении десятилетий, — говорит один из авторов работы профессор Алекс Христов. — Но недавно лабораторные исследования показали, что ферменты из Aspergillus oryzae и Aspergillus niger вместе могут оказывать синергетический эффект в рубце коровы, способствуя активности микробных популяций и улучшая переваривание волокнистых компонентов пищи».

Христов отметил, что разработка и внедрение стратегий повышения удоев при одновременном снижении затрат на кормление является главной целью специалистов по молочному животноводству, и это имеет решающее значение для обеспечения питания растущего населения мира. Ученые-зоотехники сосредоточились на первом из отделов коровьего желудка — рубце. «Мы пытаемся помочь микробам рубца в их работе, — говорит профессор Христов. — Микробы производят ферменты, которые расщепляют клетчатку, но мы пытаемся добавить дополнительные ферменты для усиления ферментации в рубце. Между микробами и коровой происходит очень важный симбиотический процесс».

Продлившийся десять недель эксперимент был проведен в Учебно-исследовательском центре молочного животноводства Университета штата Пенсильвания. В нем участвовало 48 дойных коров голштинской породы. Часть из них получала обычный рацион, а часть — корм с добавками фермента, выделенного из смешанной культуры Aspergillus niger и Aspergillus oryzae. Каждую неделю исследователи собирали образцы молока и анализировали его состав. Они также регулярно собирали образцы крови, фекалий и мочи, чтобы отслеживать физиологические реакции коров на прием ферментов. В итоге ученые установили, что, по сравнению с контрольной группой, коровы, которых кормили ферментами, ели больше, а их молоко имело более высокие концентрации белка, лактозы и других необходимых сухих веществ. В целом потребление ферментов оказало заметное положительное влияние на количество и качество молока.

Итоги эксперимента опубликовал Journal of Dairy Science.

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По материалам: polit.ru

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