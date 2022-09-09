Дочка Леры Кудрявцевой учится танцевать (видео)
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Дочка Леры Кудрявцевой учится танцевать (видео)

Дочка Леры Кудрявцевой учится танцевать (видео)
Ведущая Лера Кудрявцева показала, как Машенька учится танцевать вальс. 51-летняя телеведущая обнародовала трогательные кадры с маленькой Марией. Дочь Леры Кудрявцевой продемонстрировала танцевальные навыки. Ведущая шоу «Секрет на миллион» воспитывает четырехлетнюю малышку от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Несмотря на плотный рабочий график Лера старается всё свободное время проводить с Машей. Теледива показана умилительные кадры с дочерью. Раньше малышка занималась балетом, а уже сейчас учится танцевать вальс. Маша предстала в нежно-розовом танцевальном купальнике с белой кружевной юбкой, светлых колготках и черных чешках. Звездной дочери сделали высокий хвост и повестили на шею красные бусы. Девочка шагала под четкие команды тренера, сосредоточенно держа руки. «Медленный вальс!» — воскликнула Лера. Поклонники Кудрявцевой пришли в восторг от трогательных кадров. Они отметили, что Мария серьезна и ответственна. «Танцуй, малышка, танцуй!», «Милейшая девочка», «Это видео можно смотреть бесконечно!», «Какая она серьезная! Умница», «Красотка, трудяга маленькая! Прелесть, девочка!», «Машулька, как струна! Удачи тебе, малышка!» — сказали фолловеры.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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