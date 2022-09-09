Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале
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Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале

Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале
Целый день поступали сообщения о плохом самочувствии королевы Елизаветы II. А ближе к вечеру уже появились новости о ее кончине. Представители Букингемского дворца выступили с заявлением, в котором рассказали о том, что случилось с королевой Елизаветой II. «Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — пишут официальные источники.
На случай ее смерти нужно действовать по специальному протоколу, который называется «Лондонский мост». Его разработали еще несколько лет назад. Следуя инструкциям, первым официальным лицом, которое сообщит о смерти королевы, должен быть ее секретарь. Он позвонит премьер-министру и скажет: «Лондонский мост рухнул».
После этого сообщение передадут в 15 правительств и в 36 стран Содружества наций, а также около выхода из Букингемского дворца лакей монарха повесит траурное объявление. Правительство и все госведомства должны разместят траурные баннеры, а на британских телеканалах снимут с эфира все развлекательные программы.
# Шоу-бизнес Монархи
По материалам: z-aya

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