Елизавета II в возрасте 96 лет скончалась в своем замке в Балморале

Целый день поступали сообщения о плохом самочувствии королевы Елизаветы II. А ближе к вечеру уже появились новости о ее кончине. Представители Букингемского дворца выступили с заявлением, в котором рассказали о том, что случилось с королевой Елизаветой II. «Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — пишут официальные источники.На случай ее смерти нужно действовать по специальному протоколу, который называется «Лондонский мост». Его разработали еще несколько лет назад. Следуя инструкциям, первым официальным лицом, которое сообщит о смерти королевы, должен быть ее секретарь. Он позвонит премьер-министру и скажет: «Лондонский мост рухнул».После этого сообщение передадут в 15 правительств и в 36 стран Содружества наций, а также около выхода из Букингемского дворца лакей монарха повесит траурное объявление. Правительство и все госведомства должны разместят траурные баннеры, а на британских телеканалах снимут с эфира все развлекательные программы.