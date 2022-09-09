Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем Карл III
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Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем Карл III

Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем Карл III
Накануне скончалась королева Великобритании Елизавета II. Теперь к ее обязанностям приступит принц Чарльз. Новый король Великобритании Чарльз выбрал себе тронное имя Карл III (Charles III), сообщила премьер-министр страны Лиз Трасс. Место Елизаветы II занял ее старший сын Чарльз, которому в этом году исполнится 74 года. Церемония провозглашения принца королем пройдет в Сент-Джеймсском дворце, в Лондоне. Как отмечают источники, Карл III официально примет власть уже в пятницу. Многие поколения граждан Соединенного Королевства выросли, зная, что с 1952 года на престоле находится дочь Георга VI – образец ума, сдержанности и стиля. За годы ее правления члены королевской семьи стали поп-звездами планетарного масштаба: таблоиды всего мира освещают очередные выходки принца Гарри и безупречный стиль жены принца Уильяма, герцогини Корнуолльской и Кембриджской Кэтрин.
Новым королем Великобритании и Северной Ирландии стал сын Елизаветы Чарльз, который беспрецедентно долго находился в статусе принца. Церемония инаугурации назначена на 10 сентября, теперь официально король будет именоваться Чарльзом III, или Карлом III.
Карл – традиционное для европейских монархий имя, которое пришло из северогерманких языков и означало «свободный человек». В зависимости от языка оно адаптировалось под его фонетику. В Англии превратилось в Чарльза, во Франции – в Шарля, в Испании – в Карлоса, в Италии – в Карло, в Польше – в Кароля и т.д.
В истории Европы было множество королей с этим именем, например, только во Франции – десять. Если Чарльз III происходит из династии Виндзоров, то предыдущие два британских Карла (Чарльза) – из Стюартов.
# Шоу-бизнес Монархи
По материалам: z-aya

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