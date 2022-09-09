Елизавету II после ее кончины на троне сменил старший сын под именем Карл III

Накануне скончалась королева Великобритании Елизавета II. Теперь к ее обязанностям приступит принц Чарльз. Новый король Великобритании Чарльз выбрал себе тронное имя Карл III (Charles III), сообщила премьер-министр страны Лиз Трасс. Место Елизаветы II занял ее старший сын Чарльз, которому в этом году исполнится 74 года. Церемония провозглашения принца королем пройдет в Сент-Джеймсском дворце, в Лондоне. Как отмечают источники, Карл III официально примет власть уже в пятницу. Многие поколения граждан Соединенного Королевства выросли, зная, что с 1952 года на престоле находится дочь Георга VI – образец ума, сдержанности и стиля. За годы ее правления члены королевской семьи стали поп-звездами планетарного масштаба: таблоиды всего мира освещают очередные выходки принца Гарри и безупречный стиль жены принца Уильяма, герцогини Корнуолльской и Кембриджской Кэтрин.Новым королем Великобритании и Северной Ирландии стал сын Елизаветы Чарльз, который беспрецедентно долго находился в статусе принца. Церемония инаугурации назначена на 10 сентября, теперь официально король будет именоваться Чарльзом III, или Карлом III.Карл – традиционное для европейских монархий имя, которое пришло из северогерманких языков и означало «свободный человек». В зависимости от языка оно адаптировалось под его фонетику. В Англии превратилось в Чарльза, во Франции – в Шарля, в Испании – в Карлоса, в Италии – в Карло, в Польше – в Кароля и т.д.В истории Европы было множество королей с этим именем, например, только во Франции – десять. Если Чарльз III происходит из династии Виндзоров, то предыдущие два британских Карла (Чарльза) – из Стюартов.