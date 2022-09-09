Европейская страна нашла замену российскому газу

Вадим Карасев

Министр Чинголани: Италия станет полностью независимой от газа из России к зиме 2024 года

Италия станет полностью независимой от газа из России к зиме 2024 года, поскольку смогла найти альтернативы, заявил министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани. Его слова приводит РИА Новости.

Страна заменит почти половину российского топлива — 13 миллиардов кубометров из 29-и — поставками сжиженного природного газа (СПГ). Для приема СПГ Италия построит два плавучих регазификационных терминала. Одна установка будет готова к эксплуатации в начале 2023 года, а вторая — в начале 2024-го.

По словам министра, европейское государство уже обеспечило себя 25 миллиардами кубометров газа, из которых около половины объемов будет идти по трем основным трубопроводам. Кроме того, Италия будет экономить около четырех миллиардов кубометров газа за счет выполнения целей по декарбонизации. За последние несколько месяцев европейское государство сократило закупки с 40 до 18 процентов и планирует отказаться от всех поставок.

Страны Европы сейчас активно ищут альтернативы российскому газу на фоне последствий начала боевых действий России на Украине и, в том числе из-за остановки газопровода «Северный поток». Государства также обеспокоены усугублением энергетического кризиса и стараются сокращать потребление топлива.

Так, Греции удалось снизить спрос на газ более чем на 14 процентов за последние месяцы. Об этом рассказал министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас. Государство стремится добиться цели снижения потребления газа, согласно предложению Еврокомиссии по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов.

Недавно в Еврокомиссии (ЕК) пообещали предоставить дополнительные меры борьбы с энергетическим кризисом в регионе. В Евросоюзе надеются, что в ближайшее время ЕК все-таки выступит с реальными предложениями.