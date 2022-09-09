Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО
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Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО

Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТОГлава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией

Страны-члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин о итогам встречи в Праге с министром обороны Чехии Яной Черноховой, передаетТАСС.

По его словам, угроза со стороны Североатлантического альянса для России отсутствует. «НАТО не стремится к конфликту с Россией», — сказал он, отметив, что блок является оборонительным.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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