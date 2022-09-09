Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО

Вадим Карасев

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией

Страны-члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин о итогам встречи в Праге с министром обороны Чехии Яной Черноховой, передаетТАСС.

По его словам, угроза со стороны Североатлантического альянса для России отсутствует. «НАТО не стремится к конфликту с Россией», — сказал он, отметив, что блок является оборонительным.