Горина ищет юриста для развода с Николайчуком

Вадим Карасев

Супруга Артура Николайчука решила не дожидаться того дня, когда он прилетит в Москву. Вместо этого Катя Горина решила найти хорошего юриста для развода. Девушка решила подать иск в суд и подробно рассказать своим фанатам о том, чем в итоге завершится эта история.Честно говоря, в начале многим было непонятно, в связи с чем Горина решила разводиться через суд, хотя у них нет совместно нажитого имущества или детей. Однако девушка решила намекнуть, что в браке у них было немало проблем и адвокат понадобился из-за множества долгов Артура.Многие поклонники просили прокомментировать поведения Николайчука, однако, несмотря на то, что Катя уже начала новые отношения и отпустила ситуацию, она этого делать не стала. Но всем давно известно, что артур наверняка не станет молчать и выскажет все, что думает по этому поводу.Вот и получилась, что Горина вынуждена тратить кровно заработанные деньги что в браке, что без него. И это при том, что ей всего девятнадцать лет. Интересно, решатся ли организаторы после этого устраивать рекламные свадьбы?