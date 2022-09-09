Горина ищет юриста для развода с Николайчуком
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Горина ищет юриста для развода с Николайчуком

Горина ищет юриста для развода с Николайчуком
Екатерина Горина решила не ждать, когда Артур Николайчук прилетит в город и они смогут вместе заняться разводом. Она решила найти юриста и взять ситуацию в свои руки.
 Супруга Артура Николайчука решила не дожидаться того дня, когда он прилетит в Москву. Вместо этого Катя Горина решила найти хорошего юриста для развода. Девушка решила подать иск в суд и подробно рассказать своим фанатам о том, чем в итоге завершится эта история.

Честно говоря, в начале многим было непонятно, в связи с чем Горина решила разводиться через суд, хотя у них нет совместно нажитого имущества или детей. Однако девушка решила намекнуть, что в браке у них было немало проблем и адвокат понадобился из-за множества долгов Артура.

Многие поклонники просили прокомментировать поведения Николайчука, однако, несмотря на то, что Катя уже начала новые отношения и отпустила ситуацию, она этого делать не стала. Но всем давно известно, что артур наверняка не станет молчать и выскажет все, что думает по этому поводу.

Вот и получилась, что Горина вынуждена тратить кровно заработанные деньги что в браке, что без него. И это при том, что ей всего девятнадцать лет. Интересно, решатся ли организаторы после этого устраивать рекламные свадьбы?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Способы, которые позволят быстро и эффективно убрать неприятный запах в обуви
Способы, которые позволят быстро и эффективно убрать неприятный запах
Ирена Понарошку рассказала об ужасах развода
Ирена Понарошку рассказала об ужасах развода
Младшая дочь Глюкозы в день рождения решила сменить имидж
Младшая дочь Глюкозы в день рождения решила сменить имидж
Юную пассию Тимати раскритиковала Миро
Юную пассию Тимати раскритиковала Миро
ЧП: В Москве убили бизнесмена
ЧП: В Москве убили бизнесмена
Павел Прилучный влюбился в жену без памяти
Павел Прилучный влюбился в жену без памяти
Горина ищет юриста для развода с Николайчуком
Горина ищет юриста для развода с Николайчуком
В Chainalysis допустили расхождение цен Ethereum и биткоина после The Merge
В Chainalysis допустили расхождение цен Ethereum и биткоина после The
Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ
Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ
Россиянам назвали сроки прихода бабьего лета
Россиянам назвали сроки прихода бабьего лета
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Способны поддержать и помочь: какие знаки зодиака обладают врожденной эмпатией
Способны поддержать и помочь: какие знаки зодиака обладают врожденной

Топ на сегодня

Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16 фото)
Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Почему полнолуние 10 сентября 2022 года называют Кукурузным, что можно и что нельзя делать в этот день
Почему полнолуние 10 сентября 2022 года называют Кукурузным, что
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение:

Еще по теме

Из-за Безуса Горина решила расстаться с Николайчуком
Николайчук покинул проект, а Горина решила остаться
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Горина желает отметить развод с Артуром вечеринкой