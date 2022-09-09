Горина ищет юриста для развода с Николайчуком
Сегодня, 03:45 Вадим Карасев
Екатерина Горина решила не ждать, когда Артур Николайчук прилетит в город и они смогут вместе заняться разводом. Она решила найти юриста и взять ситуацию в свои руки.
Супруга Артура Николайчука решила не дожидаться того дня, когда он прилетит в Москву. Вместо этого Катя Горина решила найти хорошего юриста для развода. Девушка решила подать иск в суд и подробно рассказать своим фанатам о том, чем в итоге завершится эта история.
Честно говоря, в начале многим было непонятно, в связи с чем Горина решила разводиться через суд, хотя у них нет совместно нажитого имущества или детей. Однако девушка решила намекнуть, что в браке у них было немало проблем и адвокат понадобился из-за множества долгов Артура.
Многие поклонники просили прокомментировать поведения Николайчука, однако, несмотря на то, что Катя уже начала новые отношения и отпустила ситуацию, она этого делать не стала. Но всем давно известно, что артур наверняка не станет молчать и выскажет все, что думает по этому поводу.
Вот и получилась, что Горина вынуждена тратить кровно заработанные деньги что в браке, что без него. И это при том, что ей всего девятнадцать лет. Интересно, решатся ли организаторы после этого устраивать рекламные свадьбы?
По материалам: life-dom2