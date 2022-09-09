Государство решило урегулировать езду на электросамокатах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Государство решило урегулировать езду на электросамокатах

Государство решило урегулировать езду на электросамокатах
Принято решение и ужесточить требования. Министерство транспорта решило запретить гражданам, передвигающимся по городу на электросамокатах, пересекать проезжую часть улиц по пешеходным переходам. Проект постановления внесет изменения в действующие Правила дорожного движения. О своей инициативе Минтранс рассказал депутату Госдумы Салтану Хамзаеву, который ранее обратился в ведомство с похожей инициативой. Парламентарий предлагал сделать зоны снижения скорости для электросамокатов на расстоянии 30 метров от пешеходных переходов. В министерстве ответили, что как раз занимаются этим вопросом, и вот уже почти готов документ, который вообще запретит водителям этих транспортных средств пересекать дорогу там, где это делают обычные люди. «Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — пояснил первый заместитель министра Андрей Костюк в письме депутату. Проект постановления уже одобрила специальная подкомиссия, и теперь идет подготовка по внесению документа на рассмотрение в правительство. В ведомстве считают, что исключение электросамокатчиков из числа пешеходов на «зебре» создаст безопасные условия в этой зоне, сообщает РИА «Новости». Ранее юрист Ефим Казанцев рассказал, как привлечь электросамокатчика к ответственности, если он причинил ущерб имуществу или здоровью. По словам эксперта, если был совершен наезд, нужно, в первую очередь, обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы те выяснили, какова была мощность транспортного средства. И в зависимости от этого показателя дело может быть классифицировано как полноценное ДТП со всеми вытекающими последствиями. Так или иначе, считает юрист, нужно через суд потребовать компенсацию.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Что необходимо сделать, чтобы сохранить свежесть красных помидоров до Нового года
Что необходимо сделать, чтобы сохранить свежесть красных помидоров до
МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС
МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС
Стали известны минимальные баллы ЕГЭ на 2023-2024 учебный год
Стали известны минимальные баллы ЕГЭ на 2023-2024 учебный год
Как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части (14 фото)
Как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с
Мария Кожевникова рассказала, почему ее не берут замуж
Мария Кожевникова рассказала, почему ее не берут замуж
Леонид Агутин тайком сбежал из страны
Леонид Агутин тайком сбежал из страны
Клаве Коке может грозить тюрьма за выступление на концерте
Клаве Коке может грозить тюрьма за выступление на концерте
Новая жена Павла Прилучного рассказала, как сошлась с его детьми
Новая жена Павла Прилучного рассказала, как сошлась с его детьми
Андрей Норкин посмеялся над популярностью Молочникова
Андрей Норкин посмеялся над популярностью Молочникова
Суд оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google
Суд оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google
Кто стал новым королем Великобритании, почему принц взял такое имя и кто следующий в очереди на престол
Кто стал новым королем Великобритании, почему принц взял такое имя и
Разработчик Ethereum Name Service подал в суд на хостинг-провайдера GoDaddу
Разработчик Ethereum Name Service подал в суд на хостинг-провайдера

Топ на сегодня

Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков
Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны:
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович
Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой
В автомобилях Chery появится кресло с катапультой

Еще по теме

Средствам индивидуальной мобильности придумали определение
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Минтранс предложил выделить пешеходов на гироскутерах в ПДД
В СПЧ просят ускорить разработку правил движения на электросамокатах