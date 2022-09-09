Государство решило урегулировать езду на электросамокатах

Принято решение и ужесточить требования. Министерство транспорта решило запретить гражданам, передвигающимся по городу на электросамокатах, пересекать проезжую часть улиц по пешеходным переходам. Проект постановления внесет изменения в действующие Правила дорожного движения. О своей инициативе Минтранс рассказал депутату Госдумы Салтану Хамзаеву, который ранее обратился в ведомство с похожей инициативой. Парламентарий предлагал сделать зоны снижения скорости для электросамокатов на расстоянии 30 метров от пешеходных переходов. В министерстве ответили, что как раз занимаются этим вопросом, и вот уже почти готов документ, который вообще запретит водителям этих транспортных средств пересекать дорогу там, где это делают обычные люди. «Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — пояснил первый заместитель министра Андрей Костюк в письме депутату. Проект постановления уже одобрила специальная подкомиссия, и теперь идет подготовка по внесению документа на рассмотрение в правительство. В ведомстве считают, что исключение электросамокатчиков из числа пешеходов на «зебре» создаст безопасные условия в этой зоне, сообщает РИА «Новости». Ранее юрист Ефим Казанцев рассказал, как привлечь электросамокатчика к ответственности, если он причинил ущерб имуществу или здоровью. По словам эксперта, если был совершен наезд, нужно, в первую очередь, обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы те выяснили, какова была мощность транспортного средства. И в зависимости от этого показателя дело может быть классифицировано как полноценное ДТП со всеми вытекающими последствиями. Так или иначе, считает юрист, нужно через суд потребовать компенсацию.