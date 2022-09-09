Хакеры отмыли через Tornado Cash связанные со взломом DAOMaker $0,5 млн
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Хакеры отмыли через Tornado Cash связанные со взломом DAOMaker $0,5 млн

Хакеры отмыли через Tornado Cash связанные со взломом DAOMaker $0,5 млн


Связанный с эксплойтом протокола DAOMaker Ethereum-адрес отмыл около 500 000 в стейблкоине DAI. Об этом независимо сообщили эксперты PeckShield и CertiK.



"В PeckShield определили, что адрес, маркированный как взломщик DAOMaker, перевел 500 000 DAI в Tornado Cash", — написала компания.



В августе 2021 года неизвестный атаковал платформу DAOMaker и несанкционированно вывел более $7 млн в стейблкоине USDC.


Год спустя сервис микширования Tornado Cash попал в санкционный список Минфина США. Ведомство заподозрило платформу в отмывании c 2017 года около $7 млрд. Свыше $455 млн из них были связаны с северокорейскими хакерами.


Напомним, в Chainalysis заявили, что помогли вернуть криптовалюту стоимостью свыше $30 млн, из украденной в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin на $625 млн. Хакеры активно использовали популярный Ethereum-миксер.


Иследователь ₿liteZero из SlowMist также подтвердил, что злоумышленники прибегали к Tornado Cash для отмывания похищенных в сети игры Axie Infinity средств. 

# Экономика tornado cash, взломы, отмывание денег, новости
По материалам: ForkLog

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