Хакеры отмыли через Tornado Cash связанные со взломом DAOMaker $0,5 млн

Связанный с эксплойтом протокола DAOMaker Ethereum-адрес отмыл около 500 000 в стейблкоине DAI. Об этом независимо сообщили эксперты PeckShield и CertiK.

#CertiKSkynetAlert 🚨



We are seeing a movement of 500,000 $DAI to @TornadoCash from EOA 0x0B789.



The address is directly connected to the DAOMaker exploiter who stole funds from @TheDaoMaker.



Stay safe out there! pic.twitter.com/S22RFcA3N2 — CertiK Alert (@CertiKAlert) September 8, 2022

"В PeckShield определили, что адрес, маркированный как взломщик DAOMaker, перевел 500 000 DAI в Tornado Cash", — написала компания.

#PeckShieldAlert #Phishing PeckShield has detected the address labeled as DAOMaker Exploiter has transferred 500k $DAI to TornadoCash pic.twitter.com/6VXfkoaCWO — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) September 9, 2022

В августе 2021 года неизвестный атаковал платформу DAOMaker и несанкционированно вывел более $7 млн в стейблкоине USDC.

Год спустя сервис микширования Tornado Cash попал в санкционный список Минфина США. Ведомство заподозрило платформу в отмывании c 2017 года около $7 млрд. Свыше $455 млн из них были связаны с северокорейскими хакерами.

Напомним, в Chainalysis заявили, что помогли вернуть криптовалюту стоимостью свыше $30 млн, из украденной в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin на $625 млн. Хакеры активно использовали популярный Ethereum-миксер.

Иследователь ₿liteZero из SlowMist также подтвердил, что злоумышленники прибегали к Tornado Cash для отмывания похищенных в сети игры Axie Infinity средств.