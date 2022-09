Хакеры отмыли через Tornado Cash связанные со взломом DAOMaker $0,5 млн

Связанный с эксплойтом протокола DAOMaker Ethereum-адрес отмыл около 500 000 в стейблкоине DAI. Об этом независимо сообщили эксперты PeckShield и CertiK.

#CertiKSkynetAlert 🚨



We are seeing a movement of 500,000 $DAI to @TornadoCash from EOA 0x0B789.



The address is directly connected to the DAOMaker exploiter who stole funds from @TheDaoMaker.



Stay safe out there! pic.twitter.com/S22RFcA3N2