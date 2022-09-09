Художница из Уфы рисует забавные комиксы, глядя на которые так и хочется сказать: «Ох, так это же про меня»
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Художница из Уфы рисует забавные комиксы, глядя на которые так и хочется сказать: «Ох, так это же про меня»

Художница из Уфы рисует забавные комиксы, глядя на которые так и хочется сказать: «Ох, так это же про меня»

Арина Фостер — художница из Уфы, чьи комиксы можно отличить от других сиюминутно. Девушка изображает героев своих забавных зарисовок в очень необычном виде: розовая кожа, жёлтые волосы… Но такой инопланетный образ никак не мешает Арине передавать всю ироничность грустных и неловких ситуаций из жизни, которые происходят на нашей планете. Поэтому предлагаем вам насладиться очередной порцией смешных картинок, глядя на которые вы будете приговаривать: «Во-во, вот это точно я!» или «Ох, как же мне это всё знакомо…»

Помогите

Поднимаемся, солнышко встало

Грандиозные планы на будущее

А у вас тоже в ночи бывает приступ продуктивных желаний, когда вы уверены, что с завтрашнего дня вы начнёте учить 15 языков, займётесь джиуджитсу, заведёте 6 собак и подберёте бездомного котика… или вы нормальный?

Живём один раз

Непредсказуемый мозг

Ты — не ты, когда голоден

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Миссия нарисовать аккуратные и маленькие стрелки на глаза провалена

Идеальные стрелки на глазах — больная тема для многих девушек. Иначе бы они не стали звёздами большого количества комиксов. Например, здесь тоже можно посмотреть, как одна художница шутит на эту тему.

Ожидание и реальность

Очки оказались не розовыми

Шопинг девочки и девочки чуть постарше

Девочка: ждёт скидки на то самое платье.
Женщина: ждёт скидки на лекарства, средство для посудомойки и вино.

Если хотите побольше посмеяться, тогда заглядывайте на страницу Арины Фостер в Инстаграме*.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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