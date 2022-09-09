Художница из Уфы рисует забавные комиксы, глядя на которые так и хочется сказать: «Ох, так это же про меня»
Арина Фостер — художница из Уфы, чьи комиксы можно отличить от других сиюминутно. Девушка изображает героев своих забавных зарисовок в очень необычном виде: розовая кожа, жёлтые волосы… Но такой инопланетный образ никак не мешает Арине передавать всю ироничность грустных и неловких ситуаций из жизни, которые происходят на нашей планете. Поэтому предлагаем вам насладиться очередной порцией смешных картинок, глядя на которые вы будете приговаривать: «Во-во, вот это точно я!» или «Ох, как же мне это всё знакомо…»
Помогите
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Девочка: ждёт скидки на то самое платье.
Женщина: ждёт скидки на лекарства, средство для посудомойки и вино.
Если хотите побольше посмеяться, тогда заглядывайте на страницу Арины Фостер в Инстаграме*.
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